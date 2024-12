Wärmestube, Kleiderladen, Gebrauchtwaren - Hilfe für die Helfer des SKM Kaufbeuren

Die Weihnachtsspende des Rotary Clubs Kaufbeuren in Höhe von 5000 Euro geht diesmal an den SKM Kaufbeuren. Der SKM - unterstützt mit seinen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seit vielen Jahren Menschen in schwierigen Lebenslagen in Kaufbeuren und Umgebung.

Wärmestube in Kaufbeuren - eine Tasse Kaffee und Hilfe im Alltag

In der Wärmestube (Innere Buchleutenstraße 14) findet man laut einer Pressemitteilung neben einer Tasse Kaffee Hilfe bei der Bewältigung der täglichen Anforderungen des Lebens (Fachberatungsstelle) oder bei Bedarf auch einen Übernachtungsplatz (Kurzzeitübernachtung). Außerdem arbeiten Menschen mit unterschiedlichen Talenten und unterschiedlicher Belastbarkeit in Beschäftigungsprojekten zusammen.

Gebrauchtwaren und Möbel für Bedürftige

Im Aufwind (Am Bleichanger 9) werden gut erhaltene Möbel und Gebrauchtwaren angeboten. Möbel- oder Gebrauchtwarenspenden werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Aufwinds auch abgeholt. Zudem findet sich, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit, im Kleiderladen (Bürgerstraße 27) eine breite Palette günstiger Second-Hand-Kleidung für Frauen, Männer und Kinder.

Die Belange des SKM liegen den Mitgliedern des Rotary Clubs Kaufbeuren laut der Mitteilung am Herzen. Die Präsidentin des Rotary Clubs, Sigrid Schütz, zeigte sich beeindruckt vom breiten Hilfsangebot des SKM. Für die Unterstützung bedankten sich Monika Bürger, Vorsitzende des SKM, und Geschäftsführerin Gabriele Boscariol.