Mann demoliert im Rausch Autos in Kaufbeuren

In Kaufbeuren beschädigte ein 42-jähriger Mann am 13. Januar abends zwei Autos in Kaufbeuren. Laut Polizei sei der Mann im Rausch gewesen, als er in der Hohenstaufenstraße unterwegs war.

Polizei-Einsatz in Kaufbeuren: Anwohner rufen Beamte

Die Anwohner riefen die Polizei. Der Mann hatte wohl Betäubungsmittel und Alkohol zu sich genommen, wie die eintreffenden Beamten feststellten. Bei der Zerstörung der Autos in Kaufbeuren betrug der Schaden rund 3000 Euro. Dem 42-Jährigen droht nun ein Verfahren wegen Sachbeschädigung.

