Dachrinnenheizung in Kaufbeuren fängt Feuer

Das schnelle Eingreifen der Kaufbeurer Feuerwehr verhinderte Schlimmeres: Am späten Mittwochabend (12.2.2025) wurden die Einsatzkräfte in den Gartenweg alarmiert, weil es dort in einem Garten kräftig rauchte.

Kaufbeurer Feuerwehr löscht Brand an Dachrinnenheizung

Wie die Feuerwehr berichtet, hatte sich dort gegen 21.30 Uhr ein Schmorbrand an der Dachrinnenheizung eines Wintergartens entwickelt. Mit solchen Heizungen werden die Rinnen und Abflüsse im Winter eisfrei gehalten. (Lesen Sie auch: Feuerwehrleute in Kaufbeuren als Kaminkehrer gefragt)

Technischer Defekt als offensichtliche Ursache

Die Einsatzkräfte konnten den Schmorbrand schnell löschen. Danach kontrollierten sie die Dachrinnen, den Wintergarten und die Stromzuleitung. Zudem wurde die Stromzufuhr unterbrochen. Ursache des Brandes war offensichlich ein technischer Defekt.