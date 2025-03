Neue Chefin – Sonja Kniephoff leitet Wohnen und Fördern an Bezirkskliniken Schwaben

Sonja Kniephoff leitet seit Jahresbeginn für die Bezirkskliniken Schwaben den Bereich Süd von Wohnen und Fördern. In dieser Aufgabe folgt sie Achim Crede nach, den sie als „Telefonjoker“ für Fragen und Probleme bezeichnet. Seit zwölf Jahren arbeitet Kniephoff bei den Bezirkskliniken. Bis Ende 2024 war die 39-Jährige im außerklinischen Bereich „Wohnen und Fördern“ für das „Ambulant Betreute Wohnen“ (ABW) und das „Betreute Wohnen in Familien“ (BWF) zuständig.

Gleichzeitig stellvertretende Geschäftsleiterin des außerklinischen Bereichs

Nun ist sie gleichzeitig stellvertretende Geschäftsleiterin des außerklinischen Bereichs und Einrichtungsleiterin des Heims für seelische Gesundheit Kaufbeuren. „Ich wurde quasi von einer Kollegin zur Chefin“, beschreibt sie ihren Wechsel. Trotz der veränderten Rolle habe es keine Probleme gegeben: „Ich wurde sehr gut aufgenommen.“

Kniephoff steht im ehemaligen Büro ihres Vorgängers Achim Crede, der mit knapp 71 Jahren in den Ruhestand gegangen ist (wir berichteten). In den Regalen reihen sich Aktenordner mit gelbem Rücken aneinander. „Das war eine meiner Hauptaufgaben in den ersten Wochen: die Leistungsvereinbarungen durchzulesen und zu lernen“, berichtet sie. zudem wollte sie mit möglichst vielen der 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verwaltung, Pflege und Eingliederungshilfe, für die sie verantwortlich ist, Gespräche führen. Kniephoff beschreibt ihren Führungsstil als offen, respektvoll und auf Augenhöhe: „Ich höre mir die Sorgen und Nöte aller Mitarbeiter an. Ich bin eher harmoniebedürftig, aber das geht nicht immer.“

Die gebürtige Landsbergerin absolvierte zunächst eine Ausbildung als Industriekauffrau. Um das Abitur nachzuholen, besuchte sie die Berufsoberschule in Kaufbeuren. Es folgte ein Diplomabschluss im Sozialwirtschaftsstudium. Seit längerem wohnt Kniephoff in Füssen und pendelt zur Arbeit nach Kaufbeuren. „Das ist meine Stadt. Da will ich nicht mehr weg.“

Dezember zur Einarbeitung genutzt

Ihr Vorgänger und sie nutzten den Dezember zur Einarbeitung. Mit dem Leitungswechsel im Januar war auch eine Umstrukturierung innerhalb von Wohnen und Fördern verbunden. Während Crede Leiter für alle Einrichtungen in Kaufbeuren und Buchloe war, gibt es nun für jedes Haus eine eigene Leitung. Dem Landhaus am Kaiserweiher in Kaufbeuren steht Lena Drexl vor, der „Villa Schönblick“ Peter Lukes; Leiterin von „Haus Kemnat“ in Buchloe ist Ulrike Coles. Kniephoff selbst kümmert sich um das Heim für seelische Gesundheit auf dem BKH-Gelände. Im ambulanten Bereich zeichnet Stefan Thiel für die Tagesstätten Kaufbeuren und Füssen verantwortlich. Vanessa Greiner hat den Bereich ABW und BWF übernommen.

Aufgaben gibt es reichlich

„Dass ich so gut reingekommen bin, habe ich nicht nur meinen Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu verdanken, sondern auch meinem Chef in Günzburg“, sagt Kniephoff. Gerhard Becker, Geschäftsleiter von Wohnen und Fördern, könne sie immer um Rat fragen. Und dann ist ja auch noch ihr Vorgänger und Telefonjoker Achim Crede. Aufgaben gibt es reichlich. Vorrangig müssen personelle Lücken geschlossen werden. Daher absolvierte die neue Leiterin seit Jahresbeginn bereits zahlreiche Einstellungsgespräche. „Das Personal soll wieder entlastet werden und damit zufriedener sein“, lautet ihre Maxime.

Mit Zwillingsschwester 40. Geburtstag feiern

Herausfordernd sind auch gesetzliche Änderungen. Sie haben zur Folge, dass die Einrichtungen zum Teil baulich angepasst werden müssen. Langfristig, so Kniephoff, wird ein Ersatzbau für das Heim für seelische Gesundheit in Kaufbeuren nötig werden. Das jetzige Gebäude war als Provisorium erstellt worden. Bei all den Herausforderungen gibt es im privaten Umfeld ein Ereignis, auf das sie sich freut: Sonja Kniephoff wird Ende April in Regensburg mit ihrer Zwillingsschwester Petra den gemeinsamen 40. Geburtstag feiern.