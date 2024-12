Kaufbeurer Schulfamilie verschenkt „Päckchen von Sophie“

Im Religionsunterricht an der Sophie-La-Roche-Realschule ging es in den vergangenen Wochen turbulent zu: Schülerinnen und Schüler malten Bilder, bastelten Christbaumanhänger, verpackten Geschenke und die Klassenzimmer glichen fast einer kleinen Weihnachtswerkstatt - die Vorbereitungen für den Adventskalender „Ein Päckchen von Sophie“ liefen auf Hochtouren.

„Ein Päckchen von Sophie“: Nächstenliebe und Dankbarkeit im Fokus

An Weihnachten geht es nicht nur um Geschenke und festliche Dekoration, sondern auch um Nächstenliebe und Dankbarkeit – ein Gedanke, der traditionell in der Adventszeit an der Schule in den Fokus gerückt wird. Auch dieses Jahr hat sich die Schulfamilie dazu etwas Besonderes einfallen lassen: einen Adventskalender, der nicht nur die Vorfreude auf Weihnachten steigert, sondern auch das soziale Engagement der Schüler fördert.

Sophie-La-Roche-Realschule: Kreativität ausleben und gleichzeitig Gutes tun

Jeden Tag im Dezember wird eines der 24 Päckchen, das an eine lokale Firma oder Institution überreicht wurde, geöffnet. Diese Geschenke wurden liebevoll von den Schülern selbst gestaltet und mit kleinen, handgemachten Überraschungen befüllt. „Wir wollen den Firmen und Institutionen danken, die uns unterstützen und mit uns zusammenarbeiten“, erklärt Religionslehrerin Magdalena Pohlmann. „Es ist eine wunderbare Gelegenheit für die Schüler, ihre Kreativität auszuleben und gleichzeitig etwas Gutes zu tun.“

„Es macht Spaß, etwas für andere zu tun“

Die Schülerinnen und Schüler sind begeistert bei der Sache. „Es macht Spaß, etwas für andere zu tun“, sagt die 14-jährige Anna, während sie ein Päckchen mit einer bunten Weihnachtskarte verziert. „Ich freue mich darauf, zu sehen, wie die Firmen reagieren und welche Bilder und Videos wir bekommen.“

Kaufbeurer Schule will mit kleinen Gesten große Wirkung erzielen

Die beteiligten Firmen werden täglich auf einem Instagram-Account vorgestellt. Hier können die Follower nicht nur die Päckchen bewundern, sondern auch die Unternehmen kennenlernen, die sich der Sophie-La-Roche-Realschule in besonderer Weise verbunden fühlen. „Wir möchten eine Verbindung zwischen den Schülern und der Gemeinschaft, die unsere Schule mitträgt, schaffen“, so Religionslehrerin Melanie Häringer. „Es ist wichtig, dass die Schüler sehen, wie ihre kleinen Gesten große Wirkung haben können.“

Hier kann man die Aktion verfolgen

Welche Firmen im Adventskalender auftauchen werden, wird noch nicht verraten, die Schulfamilie freut sich aber über zahlreiche Follower auf dem Instagram-Kanal @einpaeckchenvonsophie.