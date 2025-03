Ein unschätzbarer Wert

Die Stadtverwaltung mag derzeit tatsächlich am Hungertuch nagen, ganz Kaufbeuren tut es nicht. Natürlich hat die Wertachstadt einige strukturelle Probleme: Zu wenig Gewerbe und Industrie im Verhältnis zur schnell wachsenden Einwohnerzahl sorgen für eine geringe Steuerkraft und wenig Einnahmen in Relation zu den vielfältigen Aufgaben einer kreisfreien Stadt dieser Größe. Nicht umsonst unterstützt der Freistaat Kaufbeuren jetzt wohl mit Millionen Euro an Stabilisierungshilfen.

