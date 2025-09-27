Spitzenkampf in Westendorf

Zu einem Topkampf kommt es am Samstagabend in der Sparkassen-Arena im Bürgerhaus Alpenblick. Der TSV Westendorf trifft in der Regionalliga Bayern ab 19.30 Uhr auf den SC Anger.

Immer wenn Westendorf und Anger aufeinandertreffen, sind Emotionen auf und neben der Matte sowie spannende Kämpfe vorprogrammiert. In der vergangenen Saison gelangen dem TSV zwei wichtige Siege über das Team aus dem Berchtesgadener Land. Dem 18:14-Triumph vor eigenen Fans folgte in der Rückrunde ein deutlicher 21:7-Auswärtserfolg. Diese beiden Siege waren mit ausschlaggebend für den späteren Titelgewinn. „Ich erwarte spannende und vor allem enge Kämpfe“, sagt Ringerchef Klaus Prestele, der dem Duell entgegenfiebert. Es ist aber auch ein Kräftemessen zweier Teams, die abseits der Matte eine sportliche Verbundenheit und Freundschaft pflegen.

Niederlagen können zu Siegen werden

Vor dem Anpfiff steht nur eines fest: Sowohl Westendorf als auch Anger haben jeweils einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto. Beide Teams liegen dicht hinter dem noch ungeschlagenen Spitzentrio. „Ich kann für unseren Kampf keine Prognose abgeben. Es wird wieder einmal darauf ankommen, wie hoch wir unsere Siege einfahren und wie viele Punkte wir bei eingeplanten Niederlagen wirklich abgeben“, weiß Prestele nur zu gut, dass es einige Schlüsselkämpfe geben wird. Denn aufseiten der Angerer werden Simon Öllinger und Benedikt Argstatter schwer zu besiegen sein. Im leichtesten Limit steht mit Nikolozi Santeladze (57 Kilo, Freistil) ein ausländischer Topringer parat.

Wieder große Verantwortung für Felix Kiyek

Mit Spannung wird das Duell von TSV-Schwergewichtler Felix Kiyek gegen Neuzugang Simon Laszlo erwartet. Der Ungar hat seine beiden Auftaktduelle siegreich gestaltet. „Wenn wir eine konzentrierte Leistung abliefern, werden wir den Kampf auch gewinnen“, ist Prestele aber überzeugt, dass die Jungs den Schwung aus dem Auswärtssieg gegen Oberölsbach mitnehmen werden.

Die Zweit hat kampffrei, die Dritte will Tabellenführer bleiben

War der Saisonauftakt für die Zweite Mannschaft des TSV noch von Erfolg gekrönt, mussten sie am zweiten Kampftag in der Bayernliga eine 12:22-Auswärtsniederlage gegen den ASV Neumarkt einstecken. Die Zweite ist übrigens am Wochenende kampffrei. Im Einsatz ist dagegen die Dritte, die in der Gruppenoberliga Süd jüngst einen 32:17-Auswärtssieg gegen die WKG Diedorf/Augsburg eingefahren hat. Mit 4:0 Punkten liegt Westendorf derzeit auf Rang eins. Das von Jürgen Stechele und Ralf Kiyek betreute Team erwartet daheim ab 18 Uhr den TV Traunstein zum Spitzenkampf. Denn auch die Oberbayern sind mit zwei Siegen in die Saison gestartet.