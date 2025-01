Spotify Jahresrückblick 2024: Das hörten die Menschen in Kaufbeuren

Die von vielen Menschen genutzte Musikplattform Spotify hat ihren Jahresrückblick veröffentlicht. Auf Anfrage unserer Redaktion gibt das Unternehmen auch Einblicke, die Schlüsse auf den Musik- und Podcastgeschmack der Kaufbeurerinnen und Kaufbeurer zulassen. Zwischen großen Namen schaffen es auch Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland und Bayern an die Spitze.

Spotify Jahresrückblick für Kaufbeuren: Taylor Swift an der Spitze

Besonders beliebt in Kaufbeuren waren neben den fast durchgängig spitzenplatzierten US-Stars Travis Scott und Taylor Swift auch Deutschrapper Luciano. Der aus Berlin stammende Rapper belegte im Jahr 2022 den Spitzenplatz als meistgestreamter Künstler in Deutschland. Er veröffentlichte im Februar 2024 sein Album „Seductive“, das insgesamt 33 Wochen auf Platz 1 der Albumcharts weilte. Allgemein ist auffällig: fünf der zehn Top-Platzierten in Kaufbeuren sind Deutschrapper. Das Genre erfreut sich hier wohl einiger Beliebtheit.

Auch beliebt: Die Musik des Oberpfälzer Schlager-Rappers Tream, der heuer beim Ikarus-Festival in Memmingerberg und wie Luciano auch beim Heroes Festival in Buchenberg auf der Bühne stand. Er belegt in Kaufbeuren Rang vier. Doch nicht nur beim Ikarus-Festival 2024 war Rapper Tream schon im Allgäu: Das Video seines Songs „Zelten auf Kies“ entstand unter anderem am größten Stausee Deutschlands, dem Forggensee.

Spotify-Rückblick auf 2024: Diese Lieder liefen in Kaufbeuren besonders oft

Top-Song in Kaufbeuren ist demnach der Titel „ I like the way you kiss me“ des britischen Musikproduzenten Artemas, dahinter schneidet „Beautiful Things“ von US-Sänger Benson Boone ab. Auf Platz drei zeigt sich die Fußball-Begeisterung der Allgäuer zur diesjährigen Europameisterschaft mit der Neuauflage von „Zeit, dass sich was dreht“, die Herbert Grönemeyer mit dem Berliner Rapper $oho Bani und dem Produzenten Ericson veröffentlichte.

Ein Song auf der Liste dürfte Musikkennern aber besonders ins Auge stechen: Unwritten von Natasha Bedingfield ist keineswegs ein neuer Song. Den Hit gibt es schon seit dem Jahr 2004. 20 Jahre später feiert der Song anscheinend ein Comeback.

In der Kategorie Podcast setzen sich 2024 in Kaufbeuren bundesweit bekannte Formate durch. Am beliebtesten ist die Unterhaltungsshow „Gemischtes Hack“ von Comedian Felix Lobrecht und Moderator Tommy Schmitt. Auch hören Menschen in Kaufbeuren gerne den Journalistinnen Paulina Krasa und Laura Wohlers zu, wenn diese in „Mordlust“ (Platz zwei) von Kriminalfällen erzählen, ebenso den Tokio-Hotel-Musikern Bill und Tom Kaulitz, die in „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ von ihrem Leben zwischen Los Angeles und Magdeburg berichten.

Auch für die Allgäuer Städte Kempten und Kaufbeuren erhob Spotify nach diesem Muster eine Auswertung. Dafür beruft sich die Plattform auf Daten von Nutzerinnen und Nutzer, die etwa Zugriff auf ihren geografischen Standort zulassen können.

Spotify Wrapped: Das waren die beliebtesten Podcasts 2024 in Kaufbeuren

Gemischtes Hack Mordlust Mord auf Ex Hobbylos Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood Wissen Weekly Fest & Flauschig Bayern 3 True Crime - Unter Verdacht Verbrechen Baywatch Berlin

Das waren auf Spotify die meistgehörten Alben in Kaufbeuren 2024

In Liebe - AYLIVA Schwarzes Herz - AYLIVA Seductive - Luciano UTOPIA - Travis Scott NINETYNINE - Jazeek 2000 - Pashanim HIT ME HARD AND SOFT - Billie Eilish Fireworks & Rollerblades - Benson Boone THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY - Taylor Swift denk mal drüber nach... - Ski Aggu

Das ist Spotify

Spotify ist einer der größten Musik-Streaming-Dienste der Welt und zählte laut eigenen Angaben 2024 weltweit etwa 640 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Das Unternehmen wurde 2006 in Schweden von Daniel Ek und Martin Lorentzon gegründet und verbuchte 2023 einen Umsatz von über 13 Milliarden Euro (Quelle: US Börsenaufsicht SEC). Bei Spotify arbeiten weltweit über 9000 Menschen.

Was ist Spotify Wrapped?

Spotify Wrapped ist ein persönlicher Jahresrückblick, den die Plattform im Dezember veröffentlicht. Nutzer sehen, welche Songs, Künstler und Podcasts sie am meisten gehört haben. Es gibt darüber hinaus auch Infos zu Genres und Hörgewohnheiten. Viele Nutzerinnen und Nutzer teilen ihre Ergebnisse in sozialen Medien. Um die jährliche Veröffentlichung von „Spotify Wrapped“ entstand ein Hype, jährlich freuten sich Nutzer auf ihren eigenen musikalischen Jahresrückblick.