Schon wieder Untergermaringen

Mit einem deutlichen Vorsprung von vier Punkten gewannen die Schützinnen und Schützen von St. Georg Untergermaringen die Schwabenliga Süd – im Norden war Edelweiß Minderoffingen erfolgreich. Damit stehen sich die beiden Mannschaften im schwäbischen Endspiel am 16. März in Bellenberg gegenüber.

Untergermaringen schon oft in der Bayernliga zu Gast

Seit 2011 waren die St. Georg-Schützinnen und -Schützen bereits insgesamt sechs Jahre in der Bayernliga. In den dazwischen liegenden neun Jahren belegten sie sechsmal den ersten Platz in der Schwabenliga Süd und holten sich zweimal den Titel Schwabensieger. Untergermaringen war vor der Saison nach zwei Jahren in der Bayernliga Südwest wieder in die Schwabenliga abgestiegen – aber sicherte sich nun mit dem ersten Platz die sofortige Teilnahme am Aufstiegskampf zurück zur Bayernliga.

Drei Teams mit Titelchancen

Der letzte Wettkampftag war aber noch einmal richtig spannend. Die ersten drei Mannschaften, Untergermaringen, Oberreute und Osterberg, konnten noch Gruppensieger werden, wobei St. Georg zwei Punkte Vorsprung auf die beiden Konkurrenten hatte. SG Oberreute und Osterberg unterlagen in ihren ersten Wettkämpfen. Somit konnte Untergermaringen schon mit einem Sieg gegen den Tabellenfünften Steinheim alles klarmachen.

Ostallgäuer behalten die Nerven

Und die Ostallgäuer behielten die Nerven: Auf Position 1 siegte Manuela Neumann (355:344), auf Position 2 Volker Dörfler (366:354), auf Position 3 Markus Nieberle (349:343) und auf Position 5 Martin Neumann (344:323). Nur Christian Heberle auf Position 4 musste sich seinem Gegner knapp 354:356 geschlagen geben. Durch den 4:1-Sieg war Untergermaringen uneinholbar.

Der letzte Wettkampf spielte zwar keine Rolle mehr, trotzdem gelang ein knapper 3:2-Sieg gegen Babenhausen. Dabei schoss Manuela Neumann in der ersten Serie sensationelle 97 Ringe.

Tabelle Schwabenliga Süd: 1. St. Georg Untergermaringen 22:6 Punkte 42:28, Einzelpunkte 1768,57 Ringe. 2. Kgl. priv. SG Oberreute 18:10. 3. SV Osterberg 18:10. 4. Edelweiß Attenhausen 14:14. 5. Steinheim 12:16. 6. Erkheim 10:18. 7. Ver. SG Babenhausen 10:18. 8. Zim. St. SG Niederrieden 8:20.

St. Georg schon bei der Gaumeisterschaft erfolgreich

Dass am Ende der souveräne erste Tabellenplatz herausgesprungen ist, hatten die Untergermaringer nicht erwartet, zumal nicht immer ihre Stammschützen antreten konnten. So kamen fünf weitere Schützinnen und Schützen von St. Georg in der Schwabenliga zum Einsatz. Und noch fünf weitere Luftpistolen-Schützinnen und -Schützen hat der Schützenverein in weiteren Wettkämpfen und Meisterschaften im Einsatz: Im Januar holten die Untergermaringer Erst- und Zweitmitglieder bei der diesjährigen Gaumeisterschaft Luftpistole in verschiedenen Einzel- und Mannschaftswettbewerben zwölf Titel und elf weitere Podestplätze.