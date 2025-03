Kuschelsound für Wonneproppen - Was steckt hinter dem Kaufbeurer "Babyempfang"?

So jung ist das Publikum im Kaufbeurer Stadtsaal selten. Kleinkinder robben oder balancieren noch etwas wackelig auf den Beinen über den Parkettboden, viele Babys schlummern satt und sauber in den Tragetüchern am Bauch von Mutter oder Vater. Junge Musiker der Kaufbeurer Musikschule bringen die Augsburger Puppenkiste auch dieser nächsten Generation nahe. „Eine Insel mit zwei Bergen“ auf Blechblasinstrumenten – das ist nicht alle Tage zu hören. Die Stadt hat an diesem Tag zu ihrem „Babyempfang“ ausgerufen. Eingeladen sind alle Eltern aus Kaufbeuren, die im vergangenen Jahr ein Baby bekommen haben.

Alexander Vucko Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaufbeuren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stefan Bosse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis