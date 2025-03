Sparkurs der Stadt - was sich im Stadtmuseum Kaufbeuren verändert

Den strammen Sparkurs der Stadt spüren nun auch die Besucherinnen und Besucher des Kaufbeurer Stadtmuseums. Von Anfang April an wird das Stadtmuseum zusätzlich zum Montag auch dienstags geschlossen sein. Die neuen Öffnungszeiten sind dann Mittwoch bis Sonntag, jeweils von 10 bis 17 Uhr.

An Feiertagen geöffnet

Trotz der Anpassung der Öffnungszeiten werde der freie Eintritt am Samstag beibehalten, heißt es in einer Pressemitteilung des Stadtmuseums. Fällt ein Feiertag auf einen Montag oder Dienstag, ist das Stadtmuseum geöffnet. Als zusätzlicher, fester Schließtag wurde der Tänzelfest-Sonntag neben 24., 25. und 31. Dezember eingeführt. Während das Stadtmuseum ab April dienstags geschlossen sein wird, bleiben die Öffnungszeiten der Geschäftsstelle des Kulturrings unverändert. Diese Anlaufstelle ist für Anfragen rund um den Kartenkauf und für Mitglieder zugänglich von Dienstag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr.

Als weitere Sparmaßnahme wurde die Ausstellungsplanung des Stadtmuseums für 2025 verändert, teilt das Stadtmuseum weiter mit. Eine für Herbst geplante Kooperation mit dem Stadtmuseum Weilheim wurde auf das Frühjahr 2026 verschoben. Das Stadtmuseum verlängert im Gegenzug die Sonderausstellung von Cornelia Renz „]…[ Gedächtnisfinsternis“ bis zum 10. August.

Weitere Veranstaltungen im Begleitprogramm

Die Ausstellung ist Teil des Projekts „Massenverbrechen Zwangsarbeit. Kaufbeuren wagt Erinnerung“, das eine historische und eine künstlerische Perspektive auf die NS-Zwangsarbeit in Kaufbeuren wirft. Für die längere Laufzeit sind weitere Veranstaltungen im Begleitprogramm geplant, darunter eine Kuratorinnenführung mit Dr. Maria Anna Willer, Bunkerrundgänge in Neugablonz mit Dr. Hans-Joachim Hübner sowie Anfang Juli eine Gesprächsrunde zum Thema „Kunst + Erinnerung“ mit Prof. Dr. Stefanie Endlich und Prof. Dr. Jörg Skriebeleit.

Der Freundeskreis des Kaufbeurer Stadtmuseums kritisiert Sparmaßnahmen

Der Vorsitzende des Freundeskreises des Kaufbeurer Stadtmuseums, Dr. Andreas Rhein, nimmt die Schließung des Stadtmuseums an einem weiteren Tag (Dienstag) mit großem Bedauern zur Kenntnis. Bei allem Verständnis für die finanzielle Notlage der Stadt berühre der fehlende Besuchstag vor allen Dingen den Auftrag der lebendigen Wissensvermittlung, sagt er. Hierbei verweist Rhein auf die Verbindung von Schule und Geschichte der Stadt. Vom Museumsteam seien in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen in Form von neuen Führungskonzepten unternommen worden, um Schülerinnen und Schüler im Rahmen der entsprechenden Curricula für das Museum zu begeistern.

„Aushängeschild und Ort der Wissensvermittlung“

Diese Bemühungen werden laut Rhein vom Freundeskreis des Kaufbeurer Stadtmuseums auch finanziell unterstützt. Das Museum sei ein wesentliches Aushängeschild und Ort der Wissensvermittlung in der Stadt. Das solle auch so bleiben. Der Freundeskreis des Stadtmuseums Kaufbeuren sehe die Einschränkung der Öffnungszeiten als temporäre Maßnahme und stehe für einen konstruktiven Dialog zur Verfügung.