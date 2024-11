Traditionsreiches Geschäft und Autohaus schließen - und was gibt es Neues?

„Wir sagen danke!“, so verabschiedet sich das Autohaus Gajic in Neugablonz, dessen Firmengeschichte nach 55 Jahren endet. Seit dem 1. November hat das Autocenter geschlossen. „Wir bedanken uns bei unseren Kunden für ihre langjährige Treue, Loyalität, die gegenseitige Wertschätzung und das uns entgegengebrachte Vertrauen“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Der Familienbetrieb war seit 1983 Renault-Vertragshändler und seit 2005 Dacia-Partner. Am Standort in der Sudetenstraße 18 werden aber weiterhin Renault- und Dacia-Fahrzeuge unterwegs sein. Das Autohaus Sirch, ein Familienunternehmen mit bisher drei Standorten im Allgäu, betreibt nun auch das Autohaus in Neugablonz.

