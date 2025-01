Wurst aus dem Container - viel Bewegung in der Kaufbeurer Geschäftswelt

In der Kaufbeurer Geschäftswelt ist wieder viel Bewegung: Neu in der Neugablonzer Straße 43 ist das Fachakustikgeschäft „Akustik Freunde“. Das Geschäft gehört zur Leistungsgemeinschaft Best Akustik, die zwar in Kaufbeuren ihren Sitz hat, dort bisher aber kein eigenes Geschäft betrieb.

Neueröffnung eines Akustik-Shops in Kaufbeuren

Zum Jahresanfang 2024 kam Hörakustikmeister Malco Bonafede auf die Best Akustik zu. Sein Ziel war es, sich in Kaufbeuren selbstständig zu machen und der Gruppe anzuschließen. Zu diesem Zeitpunkt gab es bei der Leistungsgemeinschaft bereits eigene Überlegungen, ein eigenes Fachgeschäft in Kaufbeuren zu eröffnen. Florian Lohmeir, Geschäftsführer der Best Akustik GmbH, und Malco Bonafede einigten sich schnell auf eine Zusammenarbeit. Das Ergebnis ist die Akustik Freunde GmbH, mit den beiden als Gesellschafter und Geschäftsführer.

Was steckt hinter der Neueröffnung?

Das Fachgeschäft habe zwei Funktionen. Zum einen soll es den Mitgliedern der Verbundgruppe Best Akustik als Präsentationsladen dienen, heißt es. Zum anderen soll es die Menschen in Kaufbeuren mit „Hörlösungen“ versorgen. Der Laden Akustik Freunde bietet auf 220 Quadratmetern alle Dienstleistungen rund um das Hören an: von Hörtests und Audiogrammen bis hin zu Beratung. Zudem werden Produkte wie Hörgeräte oder Gehörschutz zum Verkauf angeboten.

Brillen-Profi - Augenoptiker setzen auf das Angebot aus Kaufbeuren

Best Akustik und somit auch der Laden Akustik Freunde gehören zum Brillen-Profi-Netzwerk, das vor 30 Jahren in Kaufbeuren gegründet wurde.. Die Leistungsgemeinschaft für Augenoptiker „Brillen-Profi“ ist mittlerweile seit Jahren die größte Verbundgruppe für mittelständische Augenoptiker in Deutschland. Zudem gilt sie als Vorbild für Best Akustik.

Ein kleiner V-Markt eröffnet in Irsee - neues Konzept

Eine weitere Neueröffnung steht in Irsee bevor. Am Donnerstag beginnt der Verkauf in einem V-Mini-Markt. Kundinnen und Kunden können in dem neuen Supermarkt in der Dorfmitte, der weitgehend ohne Personal auskommt, ihre täglichen Einkäufe tätigen. Der Laden befindet sich direkt neben dem Rathaus am Meinrad-Spieß-Platz 2 in Irsee. In dem Selbstbedienungsgeschäft aus der „V-Markt-Familie“ werden mehr als 3500 Artikel angeboten. Um den Platz zu schaffen, ist ein bereits bestehendes Gebäude erweitert worden.

Icon Vergrößern Die letzten Vorbereitungen für die Eröffnung des V-Mini-Marktes in Irsee laufen. Marktleiterin Rebecca Thieme räumt die Regale ein. Foto: Mathias Wild Icon Schließen Schließen Die letzten Vorbereitungen für die Eröffnung des V-Mini-Marktes in Irsee laufen. Marktleiterin Rebecca Thieme räumt die Regale ein. Foto: Mathias Wild

Metzgereigeschäft in Kaufbeuren baut um

Der Standort der Metzgereikette Boneberger im Buron-Center in Kaufbeuren hat vorübergehend geschlossen. Das Geschäft wird laut Boneberger-Team neu gestaltet. Die Umbauarbeiten haben bereits am 13. Januar begonnen und finden verborgen hinter Spanplatten statt. Die geplante Wiedereröffnung des Ladens ist auf den 13. Februar datiert. Während der Neugestaltung steht ein Verkaufs-Container vor dem Buron-Center bereit, der die Kunden weiterhin mit Fleisch- und Wurstgerichten versorgt. Zudem ist der Standort in der Ledergasse 2 in der Kaufbeurer Innenstadt wie gewohnt geöffnet.

Icon Vergrößern Während des Umbaus findet der Verkauf der Metzgerei Boneberger in Containern vor dem Buron-Center statt. Foto: Mathias Wild Icon Schließen Schließen Während des Umbaus findet der Verkauf der Metzgerei Boneberger in Containern vor dem Buron-Center statt. Foto: Mathias Wild

Rossmann in Neugablonz baut um

Die Rossmann-Filiale in der Sudetenstraße 12 in Neugablonz wird ebenfalls umgebaut. Schließen wird das Geschäft am Freitag, die Neueröffnung ist für den 15. Februar vorgesehen. Der Standort in der Gewerbestraße in Neugablonz hat wie üblich geöffnet.

Fahrradgeschäft wechselt den Standort

Veränderungen gibt es auch im Fahrradfachgeschäft Bikers Dreams, das umgezogen ist. Der Laden ist nun nicht mehr in der Füssener Straße zu finden, sondern in der Moosmangstraße 6 in Kaufbeuren. Der Grund für den Umzug war Platzmangel. Die ehemaligen Räumlichkeiten seien zu klein gewesen, so das Unternehmen. Am neuen Standort verfügt das Team jetzt sowohl über eine größere Ausstellungsfläche als auch über eine größere Werkstatt. Das Fahrradfachgeschäft gibt es bereits seit über 25 Jahren. Die Eigenmarke steht für ein auf den Kunden angepasstes Fahrrad.

