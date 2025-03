Fußball-Bezirksliga: Nicht mehr zum Hinschauen

In der Bezirksliga gab es für den SVO Germaringen und die SpVgg Kaufbeuren nichts zu holen – beide Teams kassierten Heimniederlagen.

SVK hat erst keine Chancen - und vergibt dann alle

Eine Niederlage im Parkstadion, die einfach wehtut. Wieder in den Schlussminuten hat die SpVgg Kaufbeuren einen Treffer kassiert, der zum 1:0-Erfolg für Oberstdorf führte. Zudem verschossen die Kaufbeurer durch Torjäger Robin Conrad kurz darauf noch einen Elfmeter. In der Nachspielzeit gab es noch zwei grenzwertige Strafraumaktionen der Gäste, die jedoch der Schiedsrichter nicht als Foul sah. Abwehrchef Julian Sachs meinte nach dem Spiel: „Wir haben zurzeit einfach die Seuche, uns fehlt natürlich ein Erfolgserlebnis. Ein Unentschieden wäre auf jeden Fall gerechtfertigt gewesen. In der ersten Halbzeit hatten beide Mannschaften kaum Torchancen, in Halbzeit zwei konnten wir unsere Möglichkeiten nicht nutzen. Dann noch das komische Tor für Oberstdorf.“

Kaufbeuren ist nun im Tabellenkeller

Da die Konkurrenten Rettenberg, Türkgücü Königsbrunn und Oberstdorf gepunktet haben, wird es immer enger für die Kaufbeurer im unteren Tabellendrittel. Am Samstag geht es zum Tabellendritten Bobingen, die SVK hofft auf eine Überraschung.

Ein Torschuss des SVO gegen die schlechteste Abwehr der Liga

Schwere Kost bekamen die Zuschauer des SVO Germaringen im Heimspiel gegen den Tabellenletzten FC Rettenberg vorgesetzt. Mit 2:0 gingen die Gäste als Sieger vom Platz und nahmen verdient die Punkte mit. Das Team von Trainer Otto Ullmann schaffte es in der ersten Halbzeit nur einmal, auf das gegnerische Tor zu schießen – gegen die schlechteste Defensive der Liga. In der zweiten Hälfte war mehr Engagement zu sehen, aber die erarbeiteten Chancen wurden entweder vergeben oder der gute Gästetorhüter Lukas Köck war ein Meister seines Faches.

Germaringens Trainer spricht nun vom Klassenerhalt

„Es war ein kompletter Totalausfall meiner Mannschaft bezüglich Einsatzbereitschaft, Torverwertung und Verteidigung. Es muss sich jeder hinterfragen, was in diesem Heimspiel von uns abgeliefert worden ist“, sagte der zu Recht enttäuschte Coach des SVO nach dem Spiel. „Jeder muss sich von nun an bewusst sein, dass wir um den Klassenerhalt spielen“, ergänzte er nach der bitteren Niederlage. Die Möglichkeit, es besser zu machen, hat Germaringen bereits am kommenden Samstag, wenn es zum Tabellensechsten FC Königsbrunn geht.