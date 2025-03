Schockanruf: Betrüger erbeuten fünfstellige Summe einer Seniorin aus Kaufbeuren

Eine Seniorin aus Kaufbeuren ist am Mittwoch Opfer von Telefonbetrügern geworden. Nach Polizeiangaben verlief die Fahndung bisher ohne Ergebnisse. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen.

Seniorin aus Kaufbeuren ist Opfer von Betrügermasche geworden

Ihre Tochter soll einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben: Mit dieser Masche spielten die Telefonbetrüger einer Seniorin aus Kaufbeuren etwas vor. Am Telefon gab der Betrüger sich als Polizeibeamter aus, wie die Kaufbeurer Polizei mitteilt.

Damit ihre Tochter nicht verhaftet wird, müsse die Frau einen hohen fünfstelligen Geldbetrag zahlen. Die Frau glaubte den Betrügern und folgte den Anweisungen.

Telefonbetrug in Kaufbeuren: Polizei bittet um Hinweise

Am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr gab die Seniorin einer angeblichen Angestellten eines Geldtransportes das Geld, so die Polizei. Die Tochter kam noch am selben Tag zu Besuch, dabei flog der Betrug auf. Sie riefen daraufhin die Polizei. Die Fahndung ist bisher ergebnislos. Die weiteren Ermittlungen laufen nun über die Kriminalpolizei Kaufbeuren.

Falls jemand zur Übergabezeit im Bereich Mauerstetten, Blütenring, etwas Verdächtiges beobachten konnte, soll er oder sie sich bitte mit Hinweisen unter der Telefonnummer 08341/9330 an die Polizei Kaufbeuren wenden.