Ein riesiger Adventskranz läutet in Kaufbeuren die Weihnachtszeit ein

Bis zum ersten Advent dauert es zwar noch fast zwei Wochen. Aber gleich nach dem Candle-Light-Shopping hat sich an diesem Wochenende der Neptunbrunnen in der Kaufbeurer Kaiser-Max-Straße wieder in einen mächtigen Adventskranz verwandelt.

Icon Galerie 11 Bilder Die Ehrenamtlichen des Technischen Hilfswerks haben den Kaufbeurer Neptunbrunnen am Samstag in einen riesigen Adventskranz verwandelt. Die Aktion in Bildern.

Rund ein Dutzend Helfer von Technischem Hilfswerk und der THW-Jugend haben sechs Kubikmeter Zweige aus dem Wald geholt und etwa einen Kilometer Draht verarbeitet, um das Fichtengrün in die entsprechende Form zu bringen. Geschmückt wird der Kranz von vier echten Kerzen, die jeweils anderthalb Meter hoch sind und einen Durchmesser von gut 30 Zentimetern haben.

Adventskranz in Kaufbeuren - Tradition vor der Dreifaltigkeitskirche

Für die Kaufbeurer und viele auswärtige Besucher gehört inzwischen auch der riesige Adventskranz in der stimmungsvoll beleuchteten Kaufbeurer Altstadt fest zur Weihnachtszeit dazu. Laut Aktionsgemeinschaft Kaufbeuren und Kaufbeuren Tourismus handelt es sich um den „größten, echten Adventskranz“.

8 So viele Meter Durchmesser hat der Adventskranz

Gewickelt aus echten Weißtannen-Zweigen, mit rund acht Metern Durchmesser und einem Gewicht von rund zwei Tonnen, bietet der laut Stadt „größte, echte Adventskranz der Welt“ den Altstadtbesuchern alljährlich einen imposanten Anblick. Seine Beliebtheit erklärt sich durch seine Natürlichkeit und den echten, stimmungsvoll leuchtenden Wachskerzen. Außerdem hat er in der wunderschönen Altstadt vor den Toren der Dreifaltigkeitskirche einen perfekten Platz.

Am ersten Advent wird die erste Kerze entzündet

Zum ersten Advent wird traditionell die erste Kerze gemeinsam von beiden Kaufbeurer Kirchengemeinden kurz vor dem Gottesdienst feierlich entzündet. In der folgenden Adventszeit sorgt der Messner der Dreifaltigkeitskirche für das tägliche Leuchten.