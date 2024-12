Geschichte soll sich beim TSV Westendorf wiederholen

Für den TSV Westendorf ist es die letzte Hürde im Kampf um die Meisterschaft in der Nike Ringerliga Bayern. Als aktueller Ligaprimus haben die Ostallgäuer zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger und Zweitliga-Absteiger SV Siegfried Hallbergmoos. Um am Ende vorne zu stehen und den Titel zu holen, muss Westendorf am Samstagabend am letzten Kampftag den TSV Burgebrach zu Hause bezwingen – aber auch ein Unentschieden reicht.

Maximilian Goßner: „Wir wollen das Ding jetzt zumachen“

„Wir wollen das Ding jetzt am Samstag vor den eigenen Fans zumachen“, sagt Griechisch-römisch-Cheftrainer Maximilian Goßner, dem diesem Duell entgegenfiebert. Die Niederlage am vergangenen Wochenende in Hallbergmoos ist abgehakt, nun ist das gesamte Team auf den letzten Gegner in dieser Saison fokussiert.

TSV Burgebrach mit ganz starker Rückrunde

Aber der TSV Burgebrach geht selbstbewusst beim Spitzenreiter der höchsten bayerischen Liga auf die Matte: Bis auf die Niederlage in Hallbergmoos zeigten die Oberfranken in der Rückrunde starke Auftritte gegen hoch gehandelte Mannschaften. Nicht nur, dass sie auswärts beim SC Anger (20:10) und beim TV Geiselhöring (15:13) gewannen, die Oberfranken zwangen auch am vorletzten Kampftag daheim den SC Oberölsbach mit 18:16 in die Knie.

Burgebrach schob sich dadurch in der Tabelle auf den vierten Rang vor. Das Team aus dem Steigerwald will aber nichts unversucht lassen, um auch Westendorf eine weitere Saisonniederlage zuzufügen. Noch in der Hinrunde gab es für die Ostallgäuer aber einen deutlichen 24:7-Auswärtssieg. Doch die Stimmung beim Tabellenvierten könnte derweil nicht besser sein. „Wir haben in den letzten Kämpfen bewiesen, dass wir in der Lage sind, jedes Team zu besiegen. Jeder trägt seinen Teil zum Erfolg bei“, sagt Burgebrachs Abteilungsleiter Volkmar Schmal selbstbewusst.

Den letzten Titel holt der TSV Westendorf 2019 - gegen Burgebrach

Zehn spannende Kämpfe stehen am Samstag in der Sparkassen-Arena im Bürgerhaus Alpenblick auf dem Programm. Das Trainergespann Maximilian Goßner und Matthias Einsle (Freistil) wird alles daransetzen, dass im Ostallgäuer Ringerdorf wieder eine Meisterschaft gefeiert werden kann. Zuletzt gelang dem TSV Westendorf das Kunststück in der Saison 2019. Und nun wollen die Ostallgäuer erzwingen, dass sich Geschichte wiederholt: Die Oberliga war damals noch zweigeteilt. Westendorf als Staffelsieger aus dem Süden traf dann im Endkampf auf Burgebrach. In zwei Duellen, nämlich in einem Hin- und Rückkampf, machten sie den Deckel drauf und feierten im Anschluss ausgelassen die Meisterschaft.

Bereits um 18 Uhr steigt auch der letzte Saisonkampf für die Zweite Mannschaft des TSV Westendorf. Sie trifft auf den TSC Mering. Der Hinkampf ging mit 21:13 an den Tabellenfünften aus Nordschwaben. Westendorf konnte bisher drei Saisonsiege erzielen. Doch als Vorletzter bleibt die Mannschaft auf jeden Fall auch in der kommenden Saison der Bayernliga erhalten.