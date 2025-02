Tobias Schill hat die Ideallinie fast gefunden

Das Team Allgäu startet erfolgreich in die neue Wettkampfsaison. Bei den Christmas Races holte der Allgäuer Skiverband (ASV) insgesamt dreizehn Podestplätze. Besonders erfolgreich war Tobias Schill vom Ski-Club Kaufbeuren, der in allen drei Rennen den dritten Platz belegte.

Tobias Schill auch weiterhin im Jugendteam des ASV

Auch in der Saison 2024/2025 ist Schill weiterhin im Jugendteam des ASV auf Leistungssportniveau aktiv. Nach intensivem Sommer- und Gletschertraining reiste das gesamte Jugendteam nach Südtirol auf den Kronplatz. Dort eröffnen die Christmas Races traditionell die Wettkampfsaison und dienen als erste Standortbestimmung für die Athletinnen und Athleten unter der Leitung der Trainer Wolfgang Deniffel und Michael Brunner.

Zwei Riesenslaloms auf der FIS-Strecke

Am ersten Wettkampftag präsentierte sich der Kronplatz mit traumhaften Bedingungen: Sonnenschein und -8 Grad Celsius – perfekt für die beiden Riesenslalom-Rennen auf der FIS-homologierten „Lorenzi“-Piste. Auf den ersten Blick erscheint das Gelände mittelsteil, doch zahlreiche Wellen und zwei Kuppen mit Übergängen in Steilstücke forderten von den rund 170 Athleten vollen Einsatz. Der Kurs mit 37 Toren mit 34 Richtungsänderungen führte im ersten Abschnitt mit hoher Geschwindigkeit über die erste Kuppe direkt ins Steilstück.

Dieser Übergang war die erste Schlüsselstelle. Wer clever die ideale Linie fand, konnte sich einen Vorteil verschaffen. An der zweiten Kuppe wurde es noch anspruchsvoller: Mit einem langen Zug ging es mit Vollspeed in eine 90-Grad-Kurve und anschließend in den zweiten Steilhang. Hier waren Kraft und Technik gefragt – bei rund 70 km/h mussten die Athleten dem Zwei- bis Dreifachen ihres Körpergewichts standhalten. Danach ging es mit einer runden Linienführung über die Ziellinie – nach insgesamt 850 Metern und 260 Höhenmetern.

Fast ein Drittel der Athleten fallen beim Slalom aus

Mit -4 Grad war es am zweiten Tag etwas wärmer. Nun stand ein Slalom mit 48 Toren und 47 Richtungsänderungen auf dem Programm. Das mittelsteile, kupierte Gelände bot im ersten Durchgang einen relativ geraden Lauf mit langen Torabständen – hohes Tempo war möglich. Doch genau das machte den Rhythmuswechsel an der 4er-Vertikalen und der Haarnadel am Ende des Steilstücks besonders knifflig – 50 von 157 Starterinnen und Startern schieden aus. Im zweiten Durchgang änderte sich der Kurscharakter komplett: Eine rund gesteckte Setzung mit vielen Kombinationen gleich zu Beginn verlangte höchste Konzentration.

Tobias Schill schafft ein doppeltes Triple

Zwei Podestplätze gab es fürs Team Allgäu im ersten Riesenslalom. U18-Wertung: 2. Platz Lea Bauer (SCB Lindau), 3. Tobias Schill (SCK). Noch erfolgreicher war das Team im zweiten Riesenslalom: Damen: 1. Amelie Vogg (SC Königsbrunn), 2. Laura Bernhard (Lindau); Herren: 1. Leopold Lechner (TSV Ottobeuren), 3. Nemo Bauer; U18: 2. Lea Bauer (beide Lindau), 3. Tobias Schill (SCK).

Im Slalom belegten Constanze Hofmann (RG Burig Mindelheim), Marlene Gramlich (SC Oberstdorf) und Laura Bernhard (ESV Lindau) die Plätze 1 bis 3 bei den Damen. In der U18-Wertung erreichte Marlene Gramlich (Oberstdorf) Platz 1 und Tobias Schill (Ski-Club Kaufbeuren) Platz 3.

13 Podestplätze für das Allgäu regen Hoffnung an

Nach dreizehn Podestplätzen zum Saisonauftakt blickt das Team Allgäu optimistisch auf die nächsten Rennen in der Deutschen Skiliga und der Skiliga Bayern. Der Fokus liegt auf der Mannschaftswertung – der ASV strebt die deutsche und die bayerische Meisterschaft an.