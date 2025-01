Kaufbeurer stirbt nach Angriff in Berliner Wohnhaus

Wegen des Todes eines Allgäuers ermitteln in Berlin die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft. Im Raum steht ein mutmaßliches Tötungsdelikt im Bezirk Neukölln. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, handelt es sich bei dem Opfer um einen 38-jährigen Mann aus Kaufbeuren.

Zwei Männer sollen den Kaufbeurer die Treppe hinuntergestoßen haben

Die Ermittlungen stünden erst am Anfang, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Tat hat sich bereits am 21. Dezember ereignet. Nach Zeugenaussagen und ersten Erkenntnissen der Behörden griffen zwei unbekannte Männer an dem Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr ein Pärchen im Alter von 29 und 38 Jahren auf einer Treppe eines Mehrfamilienhauses in Neukölln an. (Lesen Sie auch: Jugendlicher wegen Mordes an Obdachlosen vor Gericht)

Tötungsdelikt in Berlin: Opfer erleidet schwere Kopfverletzungen

Dabei soll einer der Angreifer den 38-Jährigen die Treppe hinuntergestürzt haben. Dabei habe sich das Opfer erheblich am Kopf verletzt, so die Staatsanwaltschaft. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo der Mann kurz darauf starb. Die beiden Verdächtigen flüchteten nach der Tat. Die 29-Jährige Partnerin des Opfers blieb unverletzt. (Lesen Sie auch: Mann wegen Todschlags seiner Lebensgefährtin angeklagt)

Hintergründe der Tat noch unklar

Nähere Angaben zu den Hintergründen der Tat und dem Opfer machte die Staatsanwaltschaft mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.