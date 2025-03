Tragisches Unglück bei Friesenried: Mann wird nach Wildunfall selbst überfahren

Welch ein tragisches Unglück, das sich am späten Freitagabend bei Friesenried im Ostallgäu ereignet: Ein Mann steigt nach einem Wildunfall aus seinem Wagen, um das tote Tier von der Straße zu befördern. Dabei wird er von einem weiteren Wagen erfasst und tödlich verletzt.

Wie die Polizei berichtet, war es gegen 23 Uhr auf der Straße zwischen Friesenried und Ebersbach zu dem Unfall gekommen. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass ein 59-jähriger Autofahrer einen Wildunfall mit einem Dachs hatte. Nach dem Zusammenstoß wollte er das tote Tier selbstständig von der Fahrbahn entfernen.

Tödlicher Unfall bei Friesenried: 18-jähriger Autofahrer übersieht Mann auf der Straße

Im selben Moment kam ihm von Friesenried kommend ein 18-Jähriger mit seinem Wagen entgegen. Der junge Fahrer übersah in der Dunkelheit den Mann auf der Straße und erfasste ihn mit seinem Fahrzeug frontal. Dabei wurde der 59-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Es wurde nun ein Gutachter hinzugezogen, der den genauen Hergang des Unfalls ermitteln soll. Die Straße war zeitweise komplett gesperrt.

Weitere Nachrichten aus Kaufbeuren und Umgebung lesen Sie hier.