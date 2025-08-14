Autofahrer stirbt bei Unfall am B12-Verteilerkreisel bei Kaufbeuren

Am Donnerstagnachmittag kam es auf dem B12-Verteilerring in Kaufbeuren zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw.

57-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall nahe Kaufbeuren

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 57-jähriger Autofahrer gegen 14.40 Uhr von Marktoberdorf kommend in Richtung Buchloe, als er aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich der Überführung des großen Verteilerkreisverkehrs auf die linke Spur geriet. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Sattelzug.

Durch den Unfall erlitt der 57-Jährige tödliche Verletzungen. Der 47-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

B12 bei Kaufbeuren mehrere Stunden gesperrt

Die B12 war durch die Unfallaufnahme laut Polizei mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Kaufbeuren war mit insgesamt 18 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit sechs und die Straßenmeisterei Marktoberdorf mit acht Einsatzkräften vor Ort. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 210.000 Euro.

