„Es ist alles unfassbar“ - Trauer und Entsetzen nach tragischem Unfall in Kaufbeuren

„Ich verstehe das einfach nicht“, sagt eine junge Frau, die am Unfallort eine Rose niederlegt und ein Teelicht anzündet. „Von einem Moment auf den nächsten aus dem Leben gerissen, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort.“ Sie hat Tränen in den Augen. Und immer wieder: Ich verstehe das einfach nicht. Der Verkehrsunfall am Samstagmorgen, bei dem im Kaufbeurer Reifträgerweg ein 20-Jähriger ums Leben gekommen ist, rüttelt viele Menschen auf. Da ist ein junger Mensch, beliebt, der sich engagiert hat. Der zum Zufallsopfer wird. Und da sind die Umstände der tragischen Ereignisse, die fassungslos machen.
20-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden