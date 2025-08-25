20-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall „Es ist alles unfassbar“ - Trauer und Entsetzen nach tragischem Unfall in Kaufbeuren

Ein Verkehrsunfall in Kaufbeuren, bei dem ein 20-Jähriger starb, sorgt für Entsetzen. Der mutmaßliche Unfallverursacher ist auch am Sonntag noch auf der Flucht.