Tragischer Unfall in Kaufbeuren am Samstagmorgen: 20-Jähriger stirbt, Täter auf der Flucht

20-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

„Es ist alles unfassbar“ - Trauer und Entsetzen nach tragischem Unfall in Kaufbeuren

Ein Verkehrsunfall in Kaufbeuren, bei dem ein 20-Jähriger starb, sorgt für Entsetzen. Der mutmaßliche Unfallverursacher ist auch am Sonntag noch auf der Flucht.
Von Alexander Vucko
    Ein 20-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen im Neugablonzer Reifträgerweg ums Leben gekommen. Bekannte und Freunde trauern um das Opfer.
    Ein 20-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen im Neugablonzer Reifträgerweg ums Leben gekommen. Bekannte und Freunde trauern um das Opfer. Foto: Alexander Vucko

    „Ich verstehe das einfach nicht“, sagt eine junge Frau, die am Unfallort eine Rose niederlegt und ein Teelicht anzündet. „Von einem Moment auf den nächsten aus dem Leben gerissen, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort.“ Sie hat Tränen in den Augen. Und immer wieder: Ich verstehe das einfach nicht. Der Verkehrsunfall am Samstagmorgen, bei dem im Kaufbeurer Reifträgerweg ein 20-Jähriger ums Leben gekommen ist, rüttelt viele Menschen auf. Da ist ein junger Mensch, beliebt, der sich engagiert hat. Der zum Zufallsopfer wird. Und da sind die Umstände der tragischen Ereignisse, die fassungslos machen.

