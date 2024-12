Samuel Lilie aus Kaufbeuren gehört zu Bayerns besten Auszubildenden

Samuel Lilie aus Kaufbeuren gehört zu den besten Auszubildenden Bayerns. Er hat seine Ausbildung zum Personaldienstleistungskaufmann als Landesbester abgeschlossen. Björn Athmer, Regionalgeschäftsführer der IHK Schwaben im Allgäu, gratulierte dem erfolgreichen Absolventen und dem Ausbildungsbetrieb bei einem Firmenbesuch. Samuel Lilie hat seine Ausbildung bei der Rotros GmbH in Kaufbeuren absolviert.

Samuel Lilie ist in seinem Traumberuf angekommen

Samuel Lilie ist in seinem Traumberuf angekommen. „Nach dem Abitur habe ich erst ein Studium angefangen und auch einen Bachelor-Abschluss in Psychologie gemacht. Schnell habe ich jedoch gemerkt, dass mir noch das nötige Rüstzeug für die Umsetzung meines theoretischen Wissens in der Praxis fehlt. Ich habe mich daher entschieden, entgegen des normalen Weges, nach meinem Studium noch eine duale Ausbildung zu absolvieren“. Mittlerweile arbeitet der 27-jährige bei der Knestel Technologie & Elektronik GmbH als Personalreferent und ist dort für das Recruiting neuer Mitarbeiter zuständig.

Ausbilder stolz auf seinen Absolventen

Robert Troschke, Inhaber und Geschäftsführer der Rotros GmbH, bestätigt das große Engagement des erfolgreichen Absolventen. „Samuel Lilie hat bei uns eine tolle Leistung gezeigt“, sagte er. „Wir unterstützen als Personaldienstleister nicht nur Kunden bei ihrem beruflichen Werdegang, sondern bilden auch aktiv Nachwuchskräfte aus. Dass Samuel Lilie eine solche Bestleistung erreicht hat, freut uns umso mehr.“

Bayerisch-Schwaben stellt 15 Landesbeste

Insgesamt wurden in diesem Jahr bayernweit 127 Landesbeste und 37 Bundesbeste in IHK-Berufen ausgezeichnet. Aus Bayerisch-Schwaben stammen 15 der Landesbesten und vier der Bundesbesten. Sie haben ihre Abschlussprüfung, die bundesweit einheitlich ist, jeweils mit „sehr gut“ abgeschlossen und in ihrem Ausbildungsberuf das beste Ergebnis erreicht. Auch Samuel Lilie erzielte einen hervorragenden Abschluss und erhielt 96 von 100 möglichen Punkten.

Leistung als Beleg für hohe Ausbildungsqualität

IHK-Regionalgeschäftsführer Björn Athmer würdigte bei seinem Besuch das Engagement in der duale Ausbildung. „Die Qualität der beruflichen Bildung in unserer Region ist hoch“, sagte er. „Das zeigt die Leistung von Herrn Lilie und der vielen anderen hervorragenden Auszubildenden ganz deutlich.“ Das sei auch ein Verdienst der schwabenweit mehr als 4300 Ausbildungsbetriebe, die junge Menschenqualifizieren und sich damit gegen den Fachkräftemangel stemmen.