Darum ist der Trimm-dich-Pfad bei Hirschzell aktuell gesperrt

Die Sanierungsarbeiten am Trimm-dich-Pfad im Hirschzeller Wald haben begonnen, wie die Forstverwaltung der Stadt mitteilt. Der Pfad am Ostufer des Bärensees war beim Starkregen im vergangenen Juli stark in Mitleidenschaft gezogen worden, nun wird er wieder hergerichtet.

Baggerarbeiten und Schwerlastverkehr könnten Spaziergänger gefährden

Um die dafür notwendigen Baggerarbeiten und den Schwerlastverkehr nicht zu behindern, ist der Trimm-dich-Pfad entlang des Spittelbachs in dieser und in der kommenden Woche komplett gesperrt. Die Besucherinnen und Besucher des Hirschzeller Waldes werden gebeten, das betreffende Gelände aus Sicherheitsgründen nicht zu betreten.