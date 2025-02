TV Kaufbeuren meldet Tischtennis-Jugendteam

Für die Tischtennisabteilung des TV Kaufbeuren ist die Rückrunde im vollen Gange. Positiv sind vor allem die Ergebnisse der Damen, Herren I und II. Erfreulich ist auch die Entwicklung im Nachwuchsbereich. Nach dem letztjährigen Neustart wurde nun für die Rückrunde ein Jugendteam für den Spielbetrieb gemeldet.

Mit fünf Punkten aus drei Begegnungen haben sich die Damen die Chance auf die Meisterschaft in der Bezirksklasse A erhalten. Zum Rückrundenauftakt setzten sie sich mit 8:2 beim TTSC Warmisried II durch. Im Spitzenspiel gegen die SpVgg Lagerlechfeld II konnte sich kein Team absetzen, sodass am Ende ein leistungsgerechtes 5:5 stand. Kurzer Prozess wurde gegen den SC Unterrieden gemacht und den Gästen nicht einmal der Ehrenpunkt gestattet. Mit 15:3 Punkten liegt das Team auf dem zweiten Platz mit deutlichem Vorsprung zu Rang drei.

Tischtennis beim TVK: Herren I zuletzt ungeschlagen

Zwar blieben auch die Herren I in drei Partien ungeschlagen, trotzdem haben sie im Meisterschaftsrennen in der Bezirksklasse B mittlerweile leicht das Nachsehen gegenüber dem TV Waal V. Personell mussten die langzeitverletzten Thomas Lechner und Josef Müller ersetzt werden und alle drei Partien waren hart umkämpft. Zunächst kam der TVK beim TSV Biessenhofen zu einem 6:4-Erfolg.

Im vereinsinternen Duell gegen die Herren II kam Markus Bader zu seinem 300. Punktspieleinsatz für den TVK und steuerte einen Einzelsieg zum 5:5 bei. Auch im Topduell der Liga gab es eine Punkteteilung. Nun hat das Team 14:4-Punkte auf dem Konto stehen. In der gleichen Liga schwimmen die Herren II auf der Erfolgswelle. Neben dem Remis gegen die Herren I gelangen noch zwei Siege gegen TSV Friesenried (7:3) und Waal IV (9:1). Holger Steiner wurde dabei zum 150. Mal eingesetzt. Lohn der Mühen ist der gute dritte Platz.

TV Kaufbeuren Tischtennis: Herren III verlieren

Die Herren III waren nur einmal im Einsatz. Obwohl das Team beim Spitzenreiter der Bezirksklasse C antreten musste, hatte es sich Chancen ausgerechnet. Erstmals kam Neuzugang Sascha Roeder zum Einsatz, der auch gleich einen Einzelsieg beisteuerte. Zudem siegte noch Uwe Justkowiak. Da aber einige enge Partien verloren wurden, stand am Ende eine 2:8-Niederlage, die zu hoch ausgefallen ist. Die Truppe steckt somit weiter im hinteren Tabellendrittel.

Eine ausgeglichene Bilanz erreichten die Herren IV in drei Spielen der Bezirksklasse D. 5:5 hieß es zum Rückrundenauftakt beim TSV Kraftisried IV. Chancenlos war der TSV Ebersbach III, der mit einer deutlichen 1:9-Packung nach Hause geschickt wurde. Das vordere Paarkreuz des Topfavoriten SV Oberostendorf war dann aber zu stark für den TVK: Trotz guter Leistung unterlag das Team letztlich 3:7. Die bisherige Bilanz von 15:5 Punkten ist dennoch recht ansehnlich.

Zum Start in der Bezirksklasse C bekam es die Jugend mit dem TV Waal II und dem SV Stöttwang zu tun. Für die jungen Akteure geht es zunächst darum, Praxiserfahrungen zu sammeln und sich an den Punktspielbetrieb zu gewöhnen. Deshalb ist die Erwartungshaltung noch nicht ausgeprägt und die zwei klaren Niederlagen (0:10, 1:9) kein Beinbruch. Jonathan Kasper sicherte den ersten Punkt.