Frühes Ende für die U20 des ESV Kaufbeuren

Manchmal fallen Sportler ihre eigenen Zitate auf die Füße. So wie im Fall von ESVK-U20-Kapitän Michael Stöhr, der sich vor gut einer Woche noch zum Ziel gesetzt hatte, mit seinem Team die Pre-Playoffs gegen das unterklassige Dresden zu gewinnen und sich dann „bis zum Finale hochzuarbeiten“.

Das Finale wird der ESVK nun nicht sehen, denn nach einer Niederlage am Dienstagabend in Dresden ist für die Mannschaft die Saison schon nach den Pre-Playoffs vorbei.

Nach dem Auftaktsieg ging es bergab für den ESVK

Gewann Kaufbeuren am Samstag Spiel 1 noch deutlich mit 6:2, unterlag der ESVK gegen Dresden schon am Sonntag denkbar knapp mit 2:3. Überraschend deutlich wurde es in Sachsen – mit 1:5 verloren die Allgäuer ihr entscheidendes Gastspiel.

Nach torlosem ersten Drittel fiel Kaufbeuren zwischen der 25. und 35. Minute förmlich auseinander. Drei Gegentore wurden geschluckt. Das 1:3 von Bence Farkas (38.) brachte zwar kurzzeitig nochmals Hoffnung, doch weitere ESVK-Treffer sollten nicht folgen.

Lukas Slavetinsky springt für Pyry Eskola ein

Trainer Lukas Slavetinsky, der die Mannschaft anstelle des erkrankten Pyry Eskola betreut hatte, setzte am Schluss nochmals auf Risiko. Drei Minuten vor Ende und in Überzahl nahm er Torwart Michael Karg vom Eis, spielte somit mit zwei Feldspielern mehr und kassierte nicht nur das 1:4 ins leere Tor, sondern in der 59. Minute sogar noch einen weiteren Treffer in eigener Überzahl zum 1:5.

Zahlen zum Spiel: Dresdner Eislöwen - ESV Kaufbeuren 5:1 (0:0, 3:1, 2:0) Tore: 1:0 Gärtner (25.), 2:0 Barthold (28.), 3:0 Caloun (35.), 3:1 Farkas (38.), 4:1, 5:1 Sedleckij-Razin (58/59.). Zuschauer: 199. Strafminuten: Dresden 18 plus Disziplinarstrafe Schleer, Kaufbeuren 6.

Jogi Koch, beim ESVK-Nachwuchs für die sportlichen Belange zuständig, sagte nach dem Aus: „Wir sind mit voller Kapelle nach Dresden gefahren. Ein Weiterkommen hätte ich also schon erwartet.“ Koch verwies aber auch darauf, dass sich die Mannschaft insbesondere in den vergangenen sechs Wochen generell deutlich weiterentwickelt habe.

Pyry Eskola setzt seine Arbeit fort

Der Klassenerhalt stand für die U20 der Kaufbeurer schon im Herbst fest - mit der damaligen Qualifikation für die Top Division. Auch zur kommenden Saison wird das Team von Pyry Eskola, der kürzlich einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben hat, wieder gegen die Besten des Landes spielen.