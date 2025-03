Abschied aus der Bayernliga

Fast fünf Jahre ist es her, dass die FSG Römerturm Aufkirch völlig überraschend in die Bayernliga aufgestiegen war. „Probieren wir es halt mal“, lautete der Tenor damals. Dass am Ende vier Jahre in der dritthöchsten Liga Deutschlands und ein Aufstiegskampf in die Zweite Bundesliga zu verzeichnen sind, hätte wohl keiner gedacht. Dennoch hat es in dieser Saison nicht mehr für Ostallgäuer Schützen gereicht. Als Tabellenvorletzter starten sie im Herbst wieder in der Schwabenliga.

Neues Römerturm-Team holt nur einen Sieg

Nachdem die Mannschaft im Herbst neu zusammengestellt werden musste, hatte die Saison im Oktober vielversprechend gegen Gegner Maria Steinbach begonnen. Mit einem 3:2-Sieg wurden gleich am ersten Wettkampftag die ersten Punkte in der Bayernliga SüdWest gemacht. Aber Maria Steinbach blieb auch der einzige Gegner, den die FSG in der Saison Jahr bezwingen konnte.

Die Konkurrenz schoss manchmal bundesligareif

Mannschaften wie der Bund München III (1958,93 Ringe), Vöhringen II (1937,29 Ringe) oder Großaitingen (1942,71 Ringe) schossen Ergebnisse, die eigentlich eher in der Bundesliga zu finden sind und gegen die auch Verena Lacher auf Position 1 mit einem Ringdurchschnitt von 389,29 Ringen nichts ausrichten konnte. Das beste Ergebnis der Saison schoss Annemarie Merz mit starken 395 Ringen. Am Ende kam die FSG Römerturm damit auf einen Ringdurchschnitt von 1911,86 Ringen.

Nachwuchs der FSG jetzt schon stark

Dass sich die Römerturm-Schützen Aufkirch um ihre Zukunft jedoch keine Sorgen machen muss, zeigte das Ergebnis von Ersatzschütze Leon Granzow am letzten Wettkampftag. Der 16-Jährige behielt in seinem ersten hochklassigen Wettkampf die Nerven und schoss starke 381 Ringe. Dies – und die Renovierung der heimischen Schießstände in Aufkirch, die jetzt anstehen – lässt auf eine rosige Zukunft hoffen, ganz egal ob in der Bayern- oder erst einmal in der Schwabenliga.