Unfall heute auf der B12 zwischen Kaufbeuren und Marktoberdorf: Ellenator überschlägt sich

Ellenator-Unfall

Unfall auf der B12: Auto überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen

Am Freitagvormittag kam ein Ellenator auf der B12 bei Kaufbeuren ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde verletzt.
    Ein sogenannter Ellenator überschlug sich am Freitag auf der B12 bei Kaufbeuren.
    Ein sogenannter Ellenator überschlug sich am Freitag auf der B12 bei Kaufbeuren. Foto: Nikolas Schäfers

    Ein Ellenator, ein dreirädriges Auto, ist am Freitagvormittag (5. September) auf der B12 bei Kaufbeuren in Richtung Marktoberdorf ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug überschlug sich gegen 10.40 Uhr und blieb schließlich auf dem Dach im Grünstreifen neben der Fahrbahn liegen, wie die Polizei mitteilt.

    Andere Fahrzeuge seien an dem Unfall nicht beteiligt gewesen. Der 58-jährige Fahrer des Ellenators wurde mit leichten Verletzungen und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Das Auto musste abgeschleppt werden.

    Kaufbeuren: Motorradfahrer verliert Kontrolle und verletzt sich schwer

    Erst gestern hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Kaufbeuren schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der 50-Jährige auf dem Verteilerkreisel unterwegs und wollte in die Augsburger Straße abbiegen, als er die Kontrolle über sein Motorrad verlor.

    Er kollidierte anschließend mit einem entgegenkommenden Auto. Der Motorradfahrer musste mit Knochenbrüchen und schwer verletzt in eine Klinik gebracht werden. Der Autofahrer blieb nach Polizeiangaben unverletzt.

    Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Kaufbeuren

    Alle Nachrichten aus Kaufbeuren finden Sie hier.

