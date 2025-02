Vereinzelt finden sich am Fahrbandrand noch Spuren von dem schweren Autounfall, der sich vergangenen Freitag in der Apfeltranger Straße ereignet hat. Spuren hinterlassen hat er auch bei Anwohnern. Nun ist eine Debatte um die Sicherheit an der Strecke entbrannt.

Manuel Weis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis