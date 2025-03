Auto kommt in Kaufbeuren von Straße ab – und hinterlässt riesige Ölspur

Auf regennasser Fahrbahn hat ein 24-Jähriger am Samstagnachmittag in Kaufbeuren die Kontrolle über sein Auto verloren und ist von der Straße abgekommen.

Wie die Polizei mitteilt, war er in der Mauerstettener Straße bei schlechter Witterung zu schnell unterwegs. Daraufhin kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in einen Erdhügel.

Auto verliert Öl nach Unfall in Kaufbeuren

Das Auto wurde so stark beschädigt, dass Betriebsstoffe ausliefen. Die Ölspur zog sich vom Unfallort in Richtung Am Hang. Die Kaufbeurer Feuerwehr war mit über 20 Helfern im Einsatz, um die Ölspur einzustreuen und die Straße zu reinigen. In dieser Zeit kam es zu Verkehrsbehinderungen, wie die Feuerwehr mitteilt.