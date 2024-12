Auto in Kaufbeuren außer Kontrolle - rund 100.000 Euro Schaden und mehrere Verletzte

In Kaufbeuren ist es am frühen Donnerstagabend zu einem Unfall mit drei Verletzten und zahlreichen beschädigten Autos gekommen. Nach Informationen der Polizei kam ein 40-Jähriger mit seinem Auto aus bislang unbekannter Ursache im Kreisverkehr in der Füssener Straße links von der Fahrbahn ab.

Spektakulärer Unfall in Kaufbeuren mit mehreren beschädigten Fahrzeugen

Das Auto fuhr anschließend über eine Verkehrsinsel, geriet dann in den Gegenverkehr und prallte in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Danach rammte es einen großen Stein auf einer angrenzenden Wiese, durchbrach einen Zaun, fuhr eine Böschung hinauf und kollidierte dort laut Polizeibericht mit einem geparkten Fahrzeug.

Daraufhin prallte das Auto gegen einen Fahrbahnbegrenzungspfosten für Schneepflüge, der gegen ein weiteres Fahrzeug geschleudert wurde. Von dort geriet der 40-Jährige mit seinem Auto erneut auf die Gegenfahrbahn und rammte ein entgegenkommendes Fahrzeug, das durch den Aufprall auf den Rad- und Gehweg geschoben wurde. Die Irrfahrt des Mannes endete an einem Parkhaus eines angrenzenden Unternehmens, dessen Metallzaun sein Wagen zuvor ebenfalls durchbrochen hat.

Drei Verletzte und hoher Sachschaden nach Unfall in Kaufbeuren

Die beiden Fahrer der entgegenkommenden Autos wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallfahrer erlitt leichteste Verletzungen und musste nicht behandelt werden, so eine Polizeisprecherin auf Nachfrage der Redaktion. Den gesamten Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 100.000 Euro.

Die Polizei sperrte die Füssener Straße für die Unfallaufnahme mehrfach, was zu Staus und Verkehrsbehinderungen führte. Warum der 40-jährige Fahrer mit seinem Auto von der Straße abkam, ist laut Polizeibericht noch unklar. Den Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder Betäubungsmitteln kann nach aktuellem Ermittlungsstand jedoch ausgeschlossen werden.

