Spendenaktion in Kaufbeuren: So finden Fehltritte des Christkinds eine neue Bestimmung

Weihnachten bringt Freude, doch nicht jedes Geschenk trifft ins Schwarze. Viele ungewollte oder doppelte Präsente landen ungenutzt in Schränken oder werden entsorgt.

Ab 7. Januar Geschenke abgeben

Eine nachhaltige Alternative bietet die Stiftung „Nächstenliebe in Aktion“ mit ihrem „Family Store“ in der Hüttenstraße 10 in Kaufbeuren-Neugablonz. Ab Dienstag, 7. Januar, können dort erneut nicht benötigte Weihnachtsgeschenke als Sachspenden abgegeben werden.

Diese Geschenke erhalten im Secondhand-Kaufhaus „Family Store“ eine zweite Chance: Nach der Spendenannahme werden sie verkauft, und der Erlös fließt direkt in soziale Projekte der Stiftung. Diese unterstützen bedürftige Menschen und fördern den sozialen Zusammenhalt.

Erlös fließt direkt in soziale Projekte

Das Spenden von ungenutzten Geschenken schafft Platz, schont Ressourcen und vermeidet Abfall, so die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Stiftung. Gleichzeitig ermögliche es konkrete Hilfsmaßnahmen für Menschen in Not. „Mit dieser Aktion geben wir ungewollten Weihnachtsgeschenken einen neuen Sinn und leisten einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung sozialer Projekte“, erklärt Wolfgang Groß, Vorstandsvorsitzender der Stiftung „Nächstenliebe in Aktion“.

Überraschung für Spenderinnen und Spender

Für jedes abgegebene Geschenk wartet zudem eine kleine Überraschung auf die Spenderinnen und Spender. Der „Family Store“ ist ein Secondhand-Kaufhaus und Teil des „Family Centers“, ein Ort für Begegnung in Neugablonz. Groß ruft alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich an der Aktion zu beteiligen. Jede Spende helfe, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen und soziale Projekte voranzutreiben.