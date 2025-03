Die Uhr tickt: Eine Viertelstunde politische Bildung für mehr Demokratie 

Gesellschaftliches Engagement ist wichtig – da sind sich die Schülerinnen der achten Klasse des Marien-Gymnasiums in Kaufbeuren einig. Eigentlich steht Französisch auf dem Stun­denplan, an diesem Montagmor­gen spricht Lehrerin Irene Pflug mit ihrer Klasse jedoch über Ehrenamt – das ist nämlich sogar in der bayerischen Verfassung verankert. 15 Minuten, einmal pro Woche und das alle paar Schuljahre: „Verfassungsviertelstunde“ heißt das Format, das an allen bayerischen Schulen im September neu eingeführt wurde.

Politik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verfassung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis