Wann wird die Wertach-Brücke neu gebaut?

Die marode Wertach-Brücke am Tänzelfestplatz in Kaufbeuren muss neu gebaut werden – das steht schon länger fest. Jetzt gibt es dafür einen groben Zeitplan. Die mehr als 60 Jahre alte Brücke über der Wertach in der Neugablonzer Straße soll im Jahr 2027 erneuert werden. Die Kosten für das Bauwerk sollen sich auf fünf Millionen Euro belaufen.

„Ausweichbrücke“ in der Neugablonzer Straße geplant

Wie Oberbürgermeister Stefan Bosse in seiner jüngsten regelmäßigen Videobotschaft mitteilte, ist eine „Ausweichbrücke“ auf der Seite des Tänzelfestplatzes geplant. Mit diesem Bauwerk kann der Verkehr während der Bauzeit aufrechterhalten werden. Dieses Provisorium wird voraussichtlich 1,5 Millionen Euro kosten. Die Kosten für die Stadt dürften sich jedoch durch staatliche Zuschüsse reduzieren.

Gleichzeitig, versichert Bosse, werde der Zustand der Wertach-Brücke weiter beobachtet. Untersuchungen in den vergangenen Wochen hatten laut Bosse ergeben, dass das Bauwerk trotz eines Risses und eindringender Feuchtigkeit vorerst sicher und nutzbar, ein Neubau im Jahr 2027 verantwortbar ist. Allerdings seien Einschränkungen notwendig. In diesem Bereich gilt mit einer neuen Beschilderung künftig Tempo 30, ein Fahrbahnteiler leitet die Fahrzeuge weit nach links und nach rechts. Die neuen Regeln sollen vom kommenden Montag, 31. März, an gelten.

Arbeiten an der Bahnbrücke beginnen ebenfalls – Vollsperrung

An diesem Montag beginnen auch die Straßenbauarbeiten im Bereich der neuen Bahnbrücke an der Augsburger Straße. Verbunden ist das dort mit einer Vollsperrung, die bis in die Sommerferien hinein dauern soll. Dabei handelt es sich um den zweiten Bauabschnitt, nachdem die Brücke im vergangenen Jahr neu gebaut worden war. Wegen Verzögerungen beim Bau konnten die Straßenbauarbeiten nicht mehr rechtzeitig vor dem Winter beginnen.

Stadt Kaufbeuren empfiehlt großräumige Umfahrung

Dies wird nun nachgeholt, geplant sind eine Tieferlegung und der Ausbau der Straße, Arbeiten an der Entwässerung sowie Geh- und Radwege. Bosse rät, den Bereich großräumig zu umfahren. Die Umleitung ist ausgeschildert.