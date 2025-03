Lkw-Fahrer löscht auf B12-Auffahrt sein Fahrzeug

Auf der B12 bei Kaufbeuren hat am Samstagnachmittag wegen eines defekten Lastwagens der Verkehr gestockt. Wie die Kaufbeurer Feuerwehr mitteilt, lief ein Radlager des Fahrzeugs heiß und verursachte Rauchentwicklung. Der Fahrer steuerte den Lkw an das Ende des Beschleunigungsstreifens und löschte den Bereich vorsorglich mit einem Feuerlöscher.

Kaufbeurer Feuerwehr sichert Einsatzstelle auf der B12 ab

Die Kaufbeurer Feuerwehr sicherten die Einsatzstelle ab und kontrollierten das Rad mit einer Wärmebildkamera. Die dabei gemessenen Temperaturen waren unkritisch.

Um die Fahrbahn wieder frei zu bekommen, fuhr der Mann den Lkw langsam rückwärts von der B12 in Richtung Verteilerkreisel. Dadurch kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen, teilt die Feuerwehr mit. Danach stellte er das defekte Gefährt in der Melchior-Elch-Straße. Der Einsatz, an dem 24 Helfer beteiligt waren, dauerte rund eine Stunde. Danach floss der Verkehr wieder.