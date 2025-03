Missglücktes Ausweichmanöver: zwei Verletzte und 15.000 Euro Sachschaden

Zwei Verletzte und erheblicher Sachschaden, das ist die Bilanz eines misslungenen Ausweichmanövers am Samstag gegen 13.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Pforzen. Nach Angaben der Polizei wollte ein 77-Jähriger mit seinem Minicar (Kleinwagen, der ohne Autoführerschein gefahren werden darf) an einem am Straßenrand geparkten Wagen vorbeifahren. Dafür zog er auf die Gegenfahrbahn und übersah dabei ein entgegenkommendes Auto, das von einer 19-Jährigen gesteuert wurde. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der 77-Jährige sein Gefährt wieder nach rechts und kollidierte mit dem geparkten Auto. Die 19-Jährige prallte mit ihrem Wagen zudem seitlich gegen das Microcar.

Nach Unfall muss die Bahnhofsstraße in Pforzen komplett gesperrt werden

Beide Fahrzeugführer wurden bei der Karambolage verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an beiden Autos sowie dem Microcar schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. Die Bahnhofstraße war während der Unfallaufnahme in beiden Richtungen gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.