Vier Autos bei Unfall in Kaufbeuren demoliert

Schwerer Verkehrsunfall am Sonntagabend in Kaufbeuren: Ein Autofahrerin kam mit ihrem Wagen in der Alten Poststraße aus bisher ungeklärten Gründen von Fahrbahn und rammte drei geparkte Wagen. Der Rettungsdienst brachte die Frau verletzt ins Klinikum. Die Feuerwehr rückte aus.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 19.50 Uhr durch das automatische Unfallalarmsystem in dem Wagen der Frau alarmiert. Mitten im Wohngebiet war die Frau mit ihrem Wagen ins Schleudern geraten und hatte mit dem Heck ihres Fahrzeugs einen Baum gerammt. Wie die Feuerwehr Kaufbeuren mitteilt, prallte der Wagen danach gegen drei Fahrzeuge, die am Straßenrand geparkt waren.

Die Einsatzkräfte befreiten die Fahrerin aus ihrem Fahrzeug, der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzte. Über die Schwere ihrer Blessuren ist noch nichts bekannt. Auch die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Die Feuerwehrkräfte sicherten das Unfallfahrzeug und übernahm die Verkehrslenkung. Während des Einsatzes musste die Straße gesperrt werden. 15 Feuerwehrleute waren im Einsatz. (Lesen Sie auch: Gartenhütte in Kaufbeuren fängt Feuer)