Betonmischer rammt Auto in Neugablonz

Schwerer Verkehrsunfall am Freitag im Kaufbeurer Stadtteil Neugablonz: Am frühen Nachmittag hatte ein 18-jähriger Autofahrer an der Eimündung Gablonzer Ring/Gürtlerstraße laut Polizei die Vorfahrt missachtet. Der junge Mann wollte vom Gablonzer Ring nach links in die Gürtlerstraße einbiegen. Hierbei übersah einen Betonmischer.

Betonmischfahrzeug kracht in das Auto eines 18-Jährige

Der Unfall ereignete sich in der Gürtlerstraße in Neugablonz Foto: Lutz Tokumaru

Das schwere Baufahrzeug des 64-jährigen Fahrers krachte in den Wagen des 18-Jährigen. Durch den Unfall wurde das Fahrzeug des jungen Fahrers massiv beschädigt. Es musste abgeschleppt werden. Auch der Betonmischer wurde beschädigt. Verletzt wurde keiner der Unfallbeteiligten. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von geschätzt 15000 Euro.