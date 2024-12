Wann kommt der Verkehrsverbund Allgäu?

Ein Ticket für alle Angebote - so das Ziel des geplanten Verkehrsverbundes Allgäu. Die Region ist auf diesem Weg nun einen Schritt weiter. Der Kaufbeurer Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für die Gründung des gemeinsamen Verkehrsverbundes „AllgäuMobil“ ausgesprochen, nachdem eine Grundlagenstudie dazu vorgestellt worden ist. Zuvor hatte sich bereits der Verwaltungsausschuss klar positioniert - für einen solchen Verbund.

Verkehrsverbund Allgäu: Politischer Gegenwind aus Kempten

Der Verbund soll in den beiden Landkreisen Ostallgäu und Oberallgäu sowie in den kreisfreien Städten Kempten und Kaufbeuren gelten. Noch haben jedoch nicht alle Partner zugestimmt. Während Kaufbeuren und das Ostallgäu bereits grünes Licht für die Gründung des Verkehrsverbunds gegeben haben, arbeiten Kempten und das Oberallgäu laut Oberbürgermeister Stefan Bosse „intensiv daran, ebenfalls einen positiven Beschluss zu erzielen“. In Kempten hatte es politischen Gegenwind gegeben, im Oberallgäu gibt es noch organisatorische Vorbehalte. Unklar ist derzeit, wann sich diese beiden möglichen Partner endgültig positionieren.

Grundlagenstudie: Großteil der Angebote würden profitieren

Die Vorarbeit ist allerdings bereits abgeschlossen. Eine Grundlagenstudie hatte ergeben, dass mehr als 80 Prozent der Angebote durch einfachere Tarife, bessere Informationen und Abstimmung untereinander profitieren würden. Auch die Wirtschaftlichkeit und die Umsetzung wurden von den Gutachtern positiv bewertet.

So äußert sich Bayerns Verkehrsminister

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter freut sich über die Entscheidung des Stadtrats, wie das Rathaus mitteilt: „Durch einen Verkehrsverbund im Allgäu wächst die ganze Region enger zusammen“, sagt er. „Die Tarifsysteme werden übersichtlicher und der Zugang zum ÖPNV einfacher.“ Das sei besonders für Gelegenheitsnutzer wichtig, denn nicht für jeden kommt ein Deutschlandticket in Frage. Außerdem sei es möglich, durch eine Verbundorganisation Verwaltungsaufgaben zu bündeln.

„Mit der Gründung des Verkehrsverbunds im Allgäu stellen wir die Weichen für einen zukunftssicheren ÖPNV in unserer Region“, sagt Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse. Damit solle vor allem auch die Nutzung für die Bürgerinnen und Bürger deutlich vereinfacht werden. „Wir investieren damit auch in die allgemeine Nachhaltigkeit“, sagt er. Mit dem bisherigen Bekenntnis zur Gründung dieses Zweckverbands in den Gremien habe die Stadt einen großen Schritt nach vorne gemacht. Auch die Signale von Verkehrsministers Christian Bernreiter nennt Bosse „eine eindeutige Sprache für die Gründung dieses Verbundes“.

Landrätin: „Meilenstein“ hin zu einem gemeinsamen Zweckverband

Für die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker stellt der Verkehrsverbund eine große Chance dar, den ÖPNV im Allgäu spürbar weiterzuentwickeln. „Auf dem Weg dorthin sind wir im Ostallgäu nun einen ganz großen Schritt vorangegangen“, sagt sie laut einer Mitteilung. „Der Beschluss im Kreistag ist ein echter Meilenstein hin zu einem gemeinsamen Zweckverband.“