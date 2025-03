Verzögert sich der Bau des neuen Wohnquartiers in Kaufbeuren?

Auf dem früheren Postareal in Kaufbeuren laufen die Vorbereitungen für den Bau des Wohnquartiers „Bismarckcarré“. Dort entstehen unter Federführung des Kaufbeurer Immobilienentwicklers Immo-Holding nach dem Abbruch alter Postgebäude 83 Mietwohnungen in fünf Gebäuden mit Tiefgarage. Nun hat ein von der Stadt verfügter Baustopp in der Heinzelmannstraße Staub aufgewirbelt.

Alexander Vucko Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaufbeuren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wohnquartier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis