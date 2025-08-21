Diese Kaufbeurer Dauerbaustelle geht schon wieder in die Verlängerung

Die Gustav-Leutelt-Schule in Neugablonz gehört zu den größten Dauerbaustellen in Kaufbeuren. Sanierung, Umbau und Erweiterung der Grund- und Mittelschule ziehen sich schon über Jahre. Immer wieder geraten die Arbeiten ins Stocken. Jetzt zeigt sich erneut, dass es länger dauert. Die Schüler und Schülerinnen werden ihre neuen Räume voraussichtlich erst im Februar 2026 beziehen können. Für die Stadt als Trägerin heißt das: Klassenziel wieder nicht erreicht.
Nach fünf Jahren Bauzeit
