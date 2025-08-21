Icon Menü
Verzögerungen bei der Gustav-Leutelt-Schule in Kaufbeuren-Neugablonz: Fertigstellung erst 2026 erwartet

Nach fünf Jahren Bauzeit

Diese Kaufbeurer Dauerbaustelle geht schon wieder in die Verlängerung

Fünf Jahre Bauzeit, 28 Millionen Euro Kosten: Der Umbau der Gustav-Leutelt-Schule zehrt an den Nerven. Nun gibt es schlechte Nachrichten - und harsche Kritik.
Von Alexander Vucko
    Der weitläufige Gebäudekomplex der Gustav-Leutelt-Schule in Neugablonz präsentiert sich weiterhin als Baustelle.
    Der weitläufige Gebäudekomplex der Gustav-Leutelt-Schule in Neugablonz präsentiert sich weiterhin als Baustelle. Foto: Alexander Vucko

    Die Gustav-Leutelt-Schule in Neugablonz gehört zu den größten Dauerbaustellen in Kaufbeuren. Sanierung, Umbau und Erweiterung der Grund- und Mittelschule ziehen sich schon über Jahre. Immer wieder geraten die Arbeiten ins Stocken. Jetzt zeigt sich erneut, dass es länger dauert. Die Schüler und Schülerinnen werden ihre neuen Räume voraussichtlich erst im Februar 2026 beziehen können. Für die Stadt als Trägerin heißt das: Klassenziel wieder nicht erreicht.

