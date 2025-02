Rechnen und Zittern bei den Jokern

Vier Spiele vor dem Hauptrundenende ist der ESV Kaufbeuren in der DEL2 dort angekommen, wo er nicht hinwollte. Auf Platz elf. Erstmals seit dem vierten Spieltag dieser Saison belegen die Joker somit wieder einen Rang, der sie in die Playdowns führt. Gelingt es ihnen in den ausstehenden Spielen noch, auf Platz zehn zu rutschen, feiern sie spätestens am 2. März den ersehnten Klassenerhalt. Vier Spieltage vor dem Saisonende ist es in der unteren Tabellenregion ein Fünfkampf.

Platz zehn ist machbar für die Joker

Ausgangslage: Der elftplatzierte ESVK hat 62 Punkte, genauso viele wie Freiburg. Die Breisgauer haben aber eine um elf Treffer bessere Tordifferenz. Bad Nauheim ist mit 63 Zählern Neunter. Hinter dem ESVK liegt Regensburg, das mit nur 55 Punkten aber die schlechteste Ausgangslage auf den direkten Klassenerhalt hat. Crimmitschau ist mit 51 Zählern Dreizehnter. Die Chancen auf Rang zehn sind bei den Eispiraten nur noch theoretischer Natur.

Bad Nauheim hat die besten Karten

Formkurve: Die verspricht ein spannendes Rennen: Mit 20 Punkten aus den jüngsten zehn Matches dürfte Bad Nauheim mit den Playdowns nichts zu tun haben, sofern es jetzt sportlich keinen deutlichen Einbruch erlebt. Auch Crimmitschau ist mit 14 Punkten aus den jüngsten zehn Spielen ordentlich unterwegs, hier kommt der Aufschwung wohl aber zu spät. In der Tat sind in diesem Zeitraum Kaufbeuren (10 Punkte), Regensburg (7) und Freiburg (5) die schwächsten Teams. In Freiburg scheint am vergangenen Wochenende noch ein Trainerwechsel geholfen zu haben, die Wölfe setzten sich immerhin gegen Regensburg durch.

Am Wochenende kann der ESVK nur positiv überraschen

Restprogramm: Der ESVK spielt am Wochenende daheim gegen Krefeld (Freitag, 19.30 Uhr) und am Sonntag in Rosenheim (17 Uhr). Es geht somit gegen den Dritten und Fünften, die Trauben dürften demnach hoch hängen. So wird es auf einen Showdown am letzten Hauptrunden-Wochenende hinauslaufen, an dem Siege gegen Regensburg und Freiburg unverzichtbar sein dürften. Freiburg spielt zudem auch noch gegen Schlusslicht Selb und hat mit Rosenheim und Tabellenführer Dresden noch dicke Brocken vor sich. Das vielleicht schwerste Restprogramm kommt auf Regensburg zu: Neben Kaufbeuren und den Lausitzer Füchsen bekommen es die Oberpfälzer noch mit Kassel und Krefeld zu tun. Und Bad Nauheim? Dürfte aus dem Schneider sein. Die Teufel spielen noch gegen Selb und Crimmitschau, aber auch gegen Weißwasser und Ravensburg.

Derzeit hätten die Joker in den Playdowns einen großen Vorteil

Was wäre, wenn… Würde Kaufbeuren Elfter werden, wäre der ESVK direkt am 7. März, also am Wochenende nach Hauptrundenschluss, wieder im Einsatz. Gegner wären dann nach aktuellem Stand die Selber Wölfe. Ist der Abstand beider Teams in der finalen Hauptrundentabelle zehn Punkte oder weniger, wird eine klassische Best-of-Seven-Serie gespielt. Hat Kaufbeuren mehr als zwischen elf und 20 Punkten Vorsprung – wie derzeit – brauchen die Joker für ein Weiterkommen nur drei Siege, Selb aber vier. Schafft Kaufbeuren jedoch noch Platz zehn, ist es für die Pre-Playoffs qualifiziert. Hier stünde das erste Spiel direkt am 5. März an, für ein Weiterkommen sind zwei Siege nötig.