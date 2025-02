Vollausbau der Stöttwanger Ortsdurchfahrt wirft seine Schatten voraus

Für die etwa einen Kilometer lange Hauptstraße durch Stöttwang ist ein Vollausbau der Ortsdurchfahrt durch das Straßenbauamt geplant. In diesem Zuge soll das anfallende Oberflächenwasser von Straße und Gehweg direkt versickert werden. Dazu soll an etwa 20 Bohrstellen die Versickerungsfähigkeit und der Bodenaufbau durch eine Baugrunduntersuchung ermittelt werden, erklärte Bürgermeister Christian Schlegel. Diese Arbeit vergab der Gemeinderat einstimmig an den günstigsten Anbieter, das Geotechnikum Ingenieurgesellschaft mbH Augsburg, für 24.900 Euro.

Geplante Dachgauben sorgen für Diskussionen im Gemeinderat

Schlegel stellte den Bauantrag für den Einbau zweier Flachgauben, beidseitig auf dem Dach einer Doppelhaushälfte, in Stöttwang vor. Dabei sollen die Flachgauben auf der einen Doppelhaushälfte bereits die Hälfte der Dachlänge beider Haushälften umfassen. Wie Schlegel erläuterte, soll nach Absprache der Bauherr der zweiten Haushälfte auf eine weitere Gaube verzichtet haben.

Nach ausgiebiger Beratung sprachen sich einige Ratsmitglieder für den Eintrag einer Grunddienstbarkeit aus, sodass im Falle eines Hausverkaufs weitere Gauben verhindert würden. Im Hinblick auf mögliche zukünftige Bebauungsplanänderungen wurde auf den Eintrag einer Grunddienstbarkeit verzichtet. Vier Ratsmitglieder stimmten daraufhin gegen eine isolierte Befreiung vom geltenden Bebauungsplan über die Länge der Gauben. Drei Ratsmitglieder stimmten gegen das Einvernehmen mit dem Bauantrag.

Abstimmung über „Check Dein Dach“ aufgeschoben

Nach den geförderten Beratungen interessierter Hausbesitzer unter dem Motto „Check Dein

Haus“ und „Check Deine Heizung“ stellte Schlegel für etwa 30 Nutzer das Projekt „Check Dein Dach“ vor. Die Kosten für die Gemeindekasse von 7000 Euro wurden von Räten als nicht notwendige Ausgabe gesehen. Zum einen seien bei den beiden bisherigen Checks notwendige Punkte zur Energieeinsparung und Energiegewinnung durch Photovoltaik

mit betrachtet worden, zum anderen würden keine konkreten Check-Ziele angesprochen. Schlegel stellte eine Abstimmung über den Punkt zurück und versprach, für die nächste Sitzung konkrete Beratungsziele vorzustellen.

Positiv bewertete Schlegel, dass von 51 Kaltentaler First Responder Einsätzen im Jahr 2024 nur eine Hilfeleistung in Stöttwang anfiel. Damit ergaben sich für die Gemeinde Kosten von 194,20 Euro an den Gesamtkosten von 9904 Euro. Eine Summe, die der Rat einstimmig genehmigte.

Für auf eigenen Wunsch vorzeitig aus dem Bauausschuss ausgeschiedene Ratsmitglieder hatte der Gemeinderat in seiner jüngsten Ratssitzung in Stöttwang zwei Personen nachzubesetzen. Einstimmig wurden Claudia Tichy und Margit Böck in den Bauausschuss nominiert.