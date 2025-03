Vollsperrung der Augsburger Straße in Kaufbeuren: Hintergründe, Folgen, Zeitplan

Der Zeitplan für die geplante monatelange Vollsperrung der Augsburger Straße in Kaufbeuren steht. Dort beginnen die Straßenbauarbeiten am Montag, 31. März. Sie dauern voraussichtlich bis in die Sommerferien im August hinein. In einer Pressemitteilung schreibt die Stadt, dass es zu „erheblichen Verkehrseinschränkungen“ für Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer kommen wird.

