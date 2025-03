Wahl in Oberostendorf Ein Vorname, zwei Antworten: Das sind die Positionen der Oberostendorfer Bürgermeisterkandidaten

Oberostendorf wählt am 30. März einen neuen Bürgermeister. Was die Kandidaten Günter Schlecht und Günter Mayer zu Windkraft, Pro-Kopf-Verschuldung und Co. sagen.