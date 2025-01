"Wahlkampf-Arena" in der Kaufbeurer Sparkassen-Passage - was erwartet die Besucher?

Ein neues Veranstaltungsformat gibt es am Dienstag, 4. Februar, in der Kaufbeurer Sparkassen-Passage. Dort treffen um 19 Uhr die Direktkandidaten des Wahlkreises 257 Ostallgäu für die Bundestagswahl aufeinander. Veranstaltet wird die „Wahlkampf-Arena - Klar.Text 257“ von der Internetplattform „Wir sind Kaufbeuren“ in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsjunioren Kaufbeuren-Ostallgäu. Die Veranstaltung wird live im Internet über den YouTube-Kanal von „Wir sind Kaufbeuren“ übertragen.

„Wahlkampf-Arena“: Bürger und Unternehmen sollen profitieren

Ziel sei es, den Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen aus der Region die Positionen und Programme der Ostallgäuer Bundestagskandidaten näherzubringen und so eine fundierte Wahlentscheidung zu erleichtern, so Claus Tenambergen, Betreiber von „Wir sind Kaufbeuren“ und Moderator des Abends. „In der aktuellen politischen Lage, in der wichtige Entscheidungen für die Zukunft unseres Landes anstehen, kommt dieser Wahl eine besondere Bedeutung zu.“

Duelle statt starrer Frage-Antwort-Runden

Statt starrer Frage-Antwort-Runden treten die Kandidatinnen und Kandidaten in Duellen gegeneinander an. Zwei Teilnehmer debattieren jeweils ein Thema direkt miteinander, während die Diskussionspartner für jeden Themenblock neu ausgelost werden. „Das sorgt nicht nur für Abwechslung, sondern bietet den Wählern eine bessere Möglichkeit, die Argumentationsstärke und Positionen der einzelnen Kandidaten kennenzulernen“, sagt Tenambergen.

Wirtschaft und Sicherheit sind die Hauptthemen

Laut Pauline Lajehanniere Appel, Vorsitzende der Wirtschaftsjunioren Kaufbeuren-Ostallgäu, sollen die Themen zentrale Anliegen der Bürger in der Region sowie die Interessen der Unternehmen widerspiegeln, die vom Wirtschaftsjuniorenkreis vertreten werden. Im Mittelpunkt stehen zwei zentrale Themenblöcke: Wirtschaft (inklusive Steuer- und Energiepolitik, Bürokratie, Wohnen, Arbeit) und Sicherheit (Frieden, Migration, innere Sicherheit, Verteidigung).

Sieben Teilnehmende stellen sich in der Arena

An der „Wahlkampf-Arena“ nehmen sieben Bundestagskandidatinnen und -kandidaten sowie ein Listenkandidat teil: Stefan Stracke (CSU), Maria Wißmiller (Bündnis 90/Die Grünen), Dr. Regina Renner (SPD), Susan Knabner (Freie Wähler), Wolfgang Dröse (AfD), Paul Meichelböck (BSW, Listenkandidat), Marcus Prost (FDP) und Ralf Lehnhard (Die Linke).

Gesprächsmöglichkeiten nach der Veranstaltung

Die Plätze in der Sparkassenpassage sind auf 150 begrenzt, mögliche Rest-Tickets sind im Internet unter www.wir-sind-kaufbeuren.de/klartext257 buchbar. Nach der Veranstaltung gibt es in der Sparkassen-Passage die Möglichkeit, mit den Kandidatinnen und Kandidaten ins Gespräch zu kommen. Der Livestream zu „Wahlkampf-Arena“ ist am Veranstaltungsabend unter der Adresse www.wir-sind-kaufbeuren.de/youtube erreichbar.