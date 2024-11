„Hört ihr Leut und lasst euch sagen“ - Kaufbeurer Hexenturm saniert

Nach Jahren der Nutzung war das Turmzimmer im Hexenturm überholungsbedürftig geworden. Deshalb haben in den vergangenen Monaten Instandsetzungs- und Reinigungsarbeiten stattgefunden, heißt es in einer Mitteilung. Nun erstrahlt das Innere wieder in alter Frische, und auch die Altane hoch über der Stadt ist wieder sicher begehbar.

Kaufbeurer Hexenturm saniert

Möglich war dies durch eine Gemeinschaftsaktion geworden, bei der sich mehrere Kaufbeurer Vereine in Kooperation mit der Aktienbrauerei und den Gebrüdern Lehner aus Kaufbeuren bereits im Vorjahr abgestimmt haben. Dadurch können die beliebten Nachtwächterführungen erneut im bekannten ehemaligen Wehrturm enden. Der Heimatverein Kaufbeuren, dessen Vorgänger, der Altertumsverein Kaufbeuren, im Turmzimmer gegründet worden war, übernahm die Materialkosten für die Malerarbeiten. Diese führten die Brüder Markus und Manfred Lehner kostenlos aus, heißt es in der Mitteilung weiter.

Hexenturm gehört der Aktienbrauerei Kaufbeuren

Die Aktienbrauerei sorgte für den Einbau einer neuen Elektroinstallation, und die Reinigungskosten für die Holzdecke und den alten Fußboden trug Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing. Koordiniert wurden die Arbeiten vom Förderverein Fünfknopfturm. Um den Charakter des Gemeinschaftssinns zu unterstreichen, überreichte zum Abschluss der Arbeiten die Eigentümerin des Turms, die Aktienbrauerei Kaufbeuren, bei einer symbolischen Übergabe den Schlüssel an den zukünftigen Hauptnutzer Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing.

Wahrzeichen ein Ziel der Nachtwächterführungen

Somit werden ab der kommenden Nachtwächtersaison die drei Kaufbeurer Nachtwächter Toni Heider, Manfred Bradel und Klaus Müller ihr Lied „Hört ihr Leut und lasst euch sagen“ wieder von hoch über den Dächern der Altstadt erklingen lassen, so die Mitteilung. Die Saison startet voraussichtlich im April und dauert bis Ende Oktober. Öffentliche Führungen können Interessierte auf der Webseite www.kaufbeuren-tourismus.de/stadtführungen.html einsehen. Gruppenanmeldungen für die Führungen nimmt Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing telefonisch unter 08341/437190 oder per E-Mail tourist-info@kaufbeuren.de entgegen.