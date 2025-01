So, so, der alte neue US-Präsident Donald Trump will also schnell mal Grönland, Kanada und was sich sonst noch so anbietet, in sein „Land der Freien“ eingemeinden. Man muss ja schließlich ein bisschen auf seine Sicherheit achten, und die eine oder andere zusätzliche Ölquelle und Seltene-Erden-Mine wäre ja auch nicht ganz schlecht - Völkerrecht hin oder her.

