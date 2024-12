Heilig‘s Blechle - Pizzaservice statt Festtagsmenü

Während es auf den Straßen still wird, läuft der Ofen im Pizzaservice Kaufbeuren auf Hochtouren. Denn auch an Weihnachten machen die Mitarbeitenden in dem Restaurant an der Neugablonzer Sudetenstraße keine Pause, schieben ein Blech nach dem anderen in den Ofen. „Das ist natürlich kein Abend wie jeder andere“, sagt Maria Khan (32). „Wir möchten, dass unsere Kunden ein schönes Fest erleben – zumindest kulinarisch.“

