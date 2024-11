Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren eröffnet - Der Budenzauber beginnt

Glühwein, Feuerwurst und gute Gespräche: Mit der hereinbrechenden Dämmerung wurde den vielen Besucherinnen und Besuchern am Freitag warm ums Herz. Zur stimmungsvollen Eröffnung des 39. Kaufbeurer Weihnachtsmarktes unter dem Sternenzelt auf dem Kirchplatz hätte vielleicht noch etwas Schnee gefehlt. Aber es gab ja auch schon Jahre, da regnete es in Strömen. Als das Christkind Emma Schweitzer und Oberbürgermeister Stefan Bosse mit hoffnungsvollen Worten den Budenzauber eröffneten, war also eigentlich alles perfekt.

